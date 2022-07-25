FT узнал о возможном слиянии Eutelsat и OneWeb для конкуренции со SpaceX

По данным издания, объединенная британо-французская компания намерена создать конкуренцию спутниковым программам американских SpaceX и Amazon

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Французский оператор спутниковой связи Eutelsat и британская компания OneWeb могут в ближайшие дни объявить о слиянии для конкуренции со спутниковыми программами американских SpaceX (Starlink) и Amazon (Amazon Project Kuiper), сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, сделка может быть достигнута уже в понедельник 25 июля, однако обе стороны пока воздерживаются от каких-либо комментариев. У образовавшейся компании будут французские, британские, китайские и индийские акционеры, пишет FT.

В настоящий момент Eutelsat принадлежит 24% акций OneWeb, 18% владеет британское правительство и 30% — индийский миллиардер Сунил Бхарти Миттал. 20-процентная доля в Eutelsat принадлежит французскому государству и около 7% — Китайской инвестиционной корпорации (КИК).

Ожидается, что представители Великобритании и Франции станут членами совета директоров объединенной компании, при этом Лондон сохранит за собой «золотую акцию», дающую ему особые права, чтобы гарантировать соблюдение интересов национальной безопасности. По данным газеты, сделка может помочь Великобритании и ЕС возобновить сотрудничество в космосе и снизить напряженность в отношениях Лондона и Брюсселя.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb, группировка которой сейчас состоит из 428 спутников, предназначены для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом. После слияния компания рассчитывает усилить конкуренцию, в первую очередь, с американской SpaceX и ее спутниковой программой Starlink, пишет FT.

Starlink — глобальная спутниковая система, которая раздает высокоскоростной широкополосный спутниковый интернет. Компания SpaceX занялась разработкой проекта в 2015 году и запустила первую группу из 60 спутников-прототипов в мае 2019 года. Еще через год она начала предоставлять коммерческий доступ в интернет на севере США и в Канаде. Компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

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С началом военной операции России оборудование для доступа к интернету Starlink получили и власти Украины, в том числе его используют специальные миссии украинских разведчиков, а также военные и гражданские администрации. Несколько дней назад директор по доступу к рынку SpaceX Бен Уильямс сообщил, что Грузия в 2023 году также получит доступ к интернету Starlink.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что поставка Starlink Украине бессмысленна. По его словам, поставленные SpaceX пользовательские терминалы дают возможность их использования для выхода в интернет в обход наземных кабелей, однако эта техника не работает без приемных станций. «У SpaceX одна станция стоит $10 тыс. И их должно быть много. Поэтому это скорее очередной его [Маска] пиар на войне», — указывал Рогозин.