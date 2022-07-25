Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
КНДР обвинила США в «биологическом терроризме» на Украине Политика, 01:57
ЦБ объявил о планах по возобновлению печати десятирублевых купюр Финансы, 01:56
FT узнал о возможном слиянии Eutelsat и OneWeb для конкуренции со SpaceX Бизнес, 01:35
Военкоры сообщили об «освобождении» Углегорский ТЭC Политика, 01:18
Инвестиции в Россию через глобальный проект Китая сократились до нуля Экономика, 01:06
Россия и США договорились о полетах на МКС: какое будущее ждет станцию Технологии и медиа, 01:00
Бастрыкин призвал создать трибунал по Украине с партнерами России Политика, 00:32
В ЛНР сообщили о гибели четырех человек после обстрела со стороны ВСУ Политика, 00:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
МО сообщило, что российские военные не пострадали после теракта в Сирии Политика, 00:10
Директоров школ и главврачей впервые обяжут декларировать расходы Экономика, 00:00
В Раде сообщили о смерти командира 28-й бригады Украины Политика, 24 июл, 23:43
Болсонару повторно выставил свою кандидатуру на пост президента Бразилии Политика, 24 июл, 23:42
МИД Канады подтвердил гибель канадца на Украине Политика, 24 июл, 23:17
Экс-главу СБУ в Крыму обвинили в способствовании «захвату» юга Украины Политика, 24 июл, 23:06
Бизнес ,  
0 

FT узнал о возможном слиянии Eutelsat и OneWeb для конкуренции со SpaceX

По данным издания, объединенная британо-французская компания намерена создать конкуренцию спутниковым программам американских SpaceX и Amazon
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat и британская компания OneWeb могут в ближайшие дни объявить о слиянии для конкуренции со спутниковыми программами американских SpaceX (Starlink) и Amazon (Amazon Project Kuiper), сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, сделка может быть достигнута уже в понедельник 25 июля, однако обе стороны пока воздерживаются от каких-либо комментариев. У образовавшейся компании будут французские, британские, китайские и индийские акционеры, пишет FT.

В настоящий момент Eutelsat принадлежит 24% акций OneWeb, 18% владеет британское правительство и 30% — индийский миллиардер Сунил Бхарти Миттал. 20-процентная доля в Eutelsat принадлежит французскому государству и около 7% — Китайской инвестиционной корпорации (КИК).

Ожидается, что представители Великобритании и Франции станут членами совета директоров объединенной компании, при этом Лондон сохранит за собой «золотую акцию», дающую ему особые права, чтобы гарантировать соблюдение интересов национальной безопасности. По данным газеты, сделка может помочь Великобритании и ЕС возобновить сотрудничество в космосе и снизить напряженность в отношениях Лондона и Брюсселя.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb, группировка которой сейчас состоит из 428 спутников, предназначены для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом. После слияния компания рассчитывает усилить конкуренцию, в первую очередь, с американской SpaceX и ее спутниковой программой Starlink, пишет FT.

Грузия получит доступ к интернету Starlink в 2023 году
Технологии и медиа

Starlink — глобальная спутниковая система, которая раздает высокоскоростной широкополосный спутниковый интернет. Компания SpaceX занялась разработкой проекта в 2015 году и запустила первую группу из 60 спутников-прототипов в мае 2019 года. Еще через год она начала предоставлять коммерческий доступ в интернет на севере США и в Канаде. Компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тыс. таких аппаратов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему в кризис не стоит отказываться от западных практик управления
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Jenny Evans / Getty Images Сон в долг: почему нарушать режим вреднее, чем вам кажется
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи

С началом военной операции России оборудование для доступа к интернету Starlink получили и власти Украины, в том числе его используют специальные миссии украинских разведчиков, а также военные и гражданские администрации. Несколько дней назад директор по доступу к рынку SpaceX Бен Уильямс сообщил, что Грузия в 2023 году также получит доступ к интернету Starlink.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что поставка Starlink Украине бессмысленна. По его словам, поставленные SpaceX пользовательские терминалы дают возможность их использования для выхода в интернет в обход наземных кабелей, однако эта техника не работает без приемных станций. «У SpaceX одна станция стоит $10 тыс. И их должно быть много. Поэтому это скорее очередной его [Маска] пиар на войне», — указывал Рогозин.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Starlink спутники OneWeb
Материалы по теме
Грузия получит доступ к интернету Starlink в 2023 году
Технологии и медиа
«Роскосмос» предложит пуски на ракетах для OneWeb по льготной цене
Технологии и медиа
OneWeb после разрыва с «Роскосмосом» договорилась о спутниках со SpaceX
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter