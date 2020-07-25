Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

В преддверии продажи в СТНГ произошли и другие изменения, говорят собеесдники РБК. Его новым зарплатным банком стал Сбербанк, сменивший «Финсервис», который подконтролен одному из бывших акционеров СТНГ Алексею Митюшову вместе с партнерами.

Гендиректор СТНГ Иван Сибирев с апреля 2020 года также занимает пост первого заместителя гендиректора «Газстройпрома». К тому же, в конце мая СТНГ покинул Вадим Карташян — брат бывшего гендиректора СТНГ Владимира Карташяна, которому принадлежало 5% в компании, говорят два источника РБК.

Сколько заработали акционеры

Геннадий Тимченко и бывшие менеджеры «Газпрома» Алексей Митюшов и Владимир Карташян купили СТНГ в 2013 году у Антона Майкла Рэя, который создал компанию с нуля, ее основным заказчиком была газовая монополия. Сумма сделки не раскрывалась. Но с тех пор выручка компании выросла почти в семь раз, в 2019 году она составила 164 млрд руб.

Основу бизнеса СТНГ по-прежнему составляют подряды «Газпрома», в том числе, на строительство газопровода в Китай «Сила Сибири», обустройство Чаяндинского месторождения, газификацию регионов и так далее.

Цену сделки источники РБК не называют. Но, по словам одного из них, она могла составить около 30 млрд руб. Это в 2,5 раза меньше, чем получил Аркадий Ротенберг осенью 2019 года за другого крупного подрядчика «Газпрома» — «Стройгазмонтаж» (около 75 млрд руб.)

По активам СТНГ сопоставим с СГМ, по выручке — в два раза меньше, следует из их отчетностей. Активы «Стройтранснефтегаза» и «Стройгазмонтажа» в 2018 году составляли 129 млрд руб. и 152 млрд руб. соответственно (данных по СТНГ за 2019 год пока нет). Выручка подрядчика Тимченко, Митюшова и партнеров в 2015-2018 годах составляла 120-190 млрд руб. в год, а компании Ротенберга — 276-362 млрд руб.

В отличие от главного конкурента (СГМ) «Стройтранснефтегаз» редко платил дивиденды. В 2016-2017 годах выплаты составили 8 млрд руб. В марте 2020 года собрание акционеров решило направить Тимченко, Матюшову и его партнерам нераспределенную прибыль прошлых лет в 9,7 млрд руб., говорится в материалах компании, с которыми ознакомился РБК. Таким образом, за семь лет (2013-2020 годы) владельцы подрядчика должны были получить около 18 млрд руб. А общий доход от владения акциями СТНГ (деньги от продажи и дивиденды) могли составить 48 млрд руб.

Накануне сделки компания также щедро заплатила менеджерам. В 2019 году основной управленческий персонал СТНГ получил краткосрочные вознаграждения в 2,2 млрд руб, говорится в его материалах. Это почти в три раза больше выплат за предыдущий год, которые составили 790 млн руб. Скорее всего, речь идет о премиях или каких-то других видах бонусов, предполагает председатель комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России, адвокат Павел Андреев. К основному управленческому персоналу могут относиться как топ-менеджеры, так и другие сотрудники компании: четко прописанного понятия в законе нет. Но члены совета директоров к этой категории не относятся, добавил юрист. РБК направил запрос представителю СТНГ.

Как экс-владельцы СТНГ связаны с «Газпромом»

Акционеры СТНГ долгое время были неизвестны. Только Тимченко раскрывал свою долю в 31,5% и говорил, что еще 18,5% принадлежит его родственникам. В феврале 2017 года он сказал РБК, что «семье» принадлежит не контроль, но «минимум половина» подрядчика. Родственник Тимченко получил пакет в 2015 году, выяснил РБК, но его имя не раскрывается. Формально акциями владеет «РКВ Инвест», учредитель — менеджер одной из компаний Тимченко Анатолий Ермолаев.

По словам источников РБК, в 2013 году СТНГ напополам выкупили две группы акционеров: 50% «Волга груп» Тимченко, еще 50% — Алексей Митюшов и Владимир Карташян.

Митюшов проработал в структурах «Газпрома» около десяти лет, Карташян также несколько лет работал в монополии. Митюшов учился на одном курсе с будущим членом правления «Газпрома» Кириллом Селезневым. У бывших акционеров есть и другие связи с Селезневым. Например, его заместитель в «Газпром Межрегионгазе» Наталья Коноваленко шесть лет совмещала эту должность с работой в совете директоров СТНГ. Коноваленко и Селезнев покинули «Газпром» в 2019 году.

Митюшов, Карташян и Коноваленко также несколько лет были акционерами банка «Финсервис» вместе с братом Селезнева Иваном Мироновым. Но Селезнев никак не способствовал покупке Митюшова акций СТНГ, говорили РБК оба топ-менеджера. Бывших однокурсников связывают только «приятельские», «хорошие» отношения, уточняли они.

В 2017 году Митюшов и Карташян передали акции в закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением УК «Кэпитал Меркури Траст», рассказывали источники РБК. На конец 2019 года владельцем 45% акций СТНГ был ЗПИФ «Универсальные инвестиции», еще 5% — ЗПИФ «Веркон», оба управляются «Меркури», говорится в материалах СТНГ. Первый фонд связан с Митюшовым: в 2019 году он передал туда акции еще четырех компаний. Второй фонд в 2019 году владел одной из компаний Карташяна. Таким образом, у Митюшова было 45% СТНГ, у Картшаяна — 5%.

Две группы акционеров не ладили и не могли договориться об общей стратегии управления СТНГ, рассказывали источники РБК. Партнеры пытались выкупить пакеты друг друга, но не смогли договориться о цене, добавляли они.