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ВСК договорилась о продаже «дочки» «Сафмару» на фоне проблем Urban Group
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ВСК договорилась о продаже «дочки» «Сафмару» на фоне проблем Urban Group
Бизнес, 16:19
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ВСК договорилась о продаже «дочки» «Сафмару» на фоне проблем Urban Group
Страховая компания ВСК может в ближайшее время продать холдингу «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых дочернюю компанию «Интери». Сделка связана с ситуацией вокруг Urban Group
Фото: Сафрон Голиков /«Коммерсантъ»

В официальном сообщении СФИ указывается, что 24 июля холдинг подписал предварительный договор о покупке у группы ВСК акционерного общества «Поместье», которое является бенефициаром страховой компании «Интери». Стоимость сделки — 2 млрд руб.

СФИ указывает, что покупка осуществляется в качестве временной финансовой поддержки ВСК, 49% акций которой принадлежат холдингу Гуцериевых. Причиной называется необходимость нейтрализации негативного информационного фона вокруг ВСК и дополнительная гарантия стабильности для клиентов компании. Помимо приобретения «Интери», СФИ также намерен предоставить ВСК пятилетний субординированный займ на 2,5 млрд рублей.

Как отмечает «Коммерсантъ», в прошлом году ВСК приобрела «Интери» у СФИ также за 2 млрд руб. Тогда сделка объяснялась желанием страховой группы укрепить рыночные позиции за счет приобретения компания, специализирующихся на отдельных каналах продаж.

СМИ узнали об уголовном деле на руководство компании из Urban Group
Общество

Ранее рейтинговое агентство Fitch поместило на пересмотр рейтинги ВСК с возможностью понижения. Причиной стало новое требование ЦБ по формированию резервов по страхованию гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств в сегменте жилищного строительства, которое начало действовать 10 июля 2018 года. В результате теперь ВСК нужно создать резерв в размере 9,7 млрд руб. по договорам страхования ответственности Urban Group.

Министр ЖКХ сообщил о нехватке денег Фонда дольщиков на дома Urban Group
Бизнес

В мае этого года в Urban Group была сформирована команда антикризисного управления. Несмотря на это, 9 июня Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал иск о банкротстве всех пяти компаний, входящих в Urban Group. Через месяц арбитражный суд его удовлетворил. По данным издания, для завершения всех строек Urban Group необходимо около 70,9 млрд руб.

17 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства строительной компании OOO «Ивастрой», входившей в состав ​Urban Group. По версии следствия, подозреваемые превысили свои служебные полномочия при сборе средств на строительство ​ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Московской области, который так и не был достроен.
Автор: Артем Филипенок.
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