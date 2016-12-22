ВСК договорилась о продаже «дочки» «Сафмару» на фоне проблем Urban Group

Страховая компания ВСК может в ближайшее время продать холдингу «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) семьи Гуцериевых дочернюю компанию «Интери». Сделка связана с ситуацией вокруг Urban Group

Фото: Сафрон Голиков /«Коммерсантъ»

В официальном сообщении СФИ указывается, что 24 июля холдинг подписал предварительный договор о покупке у группы ВСК акционерного общества «Поместье», которое является бенефициаром страховой компании «Интери». Стоимость сделки — 2 млрд руб.

СФИ указывает, что покупка осуществляется в качестве временной финансовой поддержки ВСК, 49% акций которой принадлежат холдингу Гуцериевых. Причиной называется необходимость нейтрализации негативного информационного фона вокруг ВСК и дополнительная гарантия стабильности для клиентов компании. Помимо приобретения «Интери», СФИ также намерен предоставить ВСК пятилетний субординированный займ на 2,5 млрд рублей.

Как отмечает «Коммерсантъ», в прошлом году ВСК приобрела «Интери» у СФИ также за 2 млрд руб. Тогда сделка объяснялась желанием страховой группы укрепить рыночные позиции за счет приобретения компания, специализирующихся на отдельных каналах продаж.

Ранее рейтинговое агентство Fitch поместило на пересмотр рейтинги ВСК с возможностью понижения. Причиной стало новое требование ЦБ по формированию резервов по страхованию гражданской ответственности застройщиков за неисполнение обязательств в сегменте жилищного строительства, которое начало действовать 10 июля 2018 года. В результате теперь ВСК нужно создать резерв в размере 9,7 млрд руб. по договорам страхования ответственности Urban Group.

В мае этого года в Urban Group была сформирована команда антикризисного управления. Несмотря на это, 9 июня Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал иск о банкротстве всех пяти компаний, входящих в Urban Group. Через месяц арбитражный суд его удовлетворил. По данным издания, для завершения всех строек Urban Group необходимо около 70,9 млрд руб.