Топ-менеджер РЖД займет должность замминистра транспорта

Замгендиректора РЖД Алексей Шило перейдет работать в Минтранс на должность замминистра, курирующего работу железнодорожного транспорта. Сейчас эти вопросы курирует пришедший в ведомство в 2022 году Валентин Иванов

Алексей Шило (Фото: Евгений Реутов / Фонд Росконгресс)

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило перейдет работать на должность заместителя министра транспорта, сообщили два источника РБК на транспортном рынке и подтвердил источник, близкий к Минтрансу.

Как пояснили несколько собеседников, Шило будет курировать вопросы железнодорожного транспорта, которыми сейчас занимается другой заместитель министра, Валентин Иванов. Последний будет повышен до первого замминистра, а нынешний первый зам Андрей Костюк покинет Минтранс.

«Решение находится в процессе формализации», — сказал один из собеседников. Еще один собеседник РБК отметил, что не знает, когда именно произойдут назначения.

Назначенный в мае новым министром транспорта Роман Старовойт (экс-губернатор Курской области) недавно заявлял, что не планирует в ведомстве значительных ротаций. «Конечно, некоторая донастройка будет, но практически все сотрудники, в том числе руководящий состав Минтранса, мне знакомы: с кем-то мы прежде работали, кто-то был мой подчиненный, где-то мы пересекались. Поэтому здесь каких-то серьезных изменений не будет. Точечная донастройка», — говорил он.

Например, после перехода Иванова из структур правительства в Минтранс в 2022 году Старовойт поздравлял его с назначением на своей странице в Telegram. Иванов в 2018–2019 годах был председателем комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области, в 2014–2016 годах возглавлял федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад», а в 2019-м был назначен главным инженером дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала РЖД. В аппарате правительства отвечал за развитие проектов региональной инфраструктуры и строительства.

Помимо Костюка и Иванова сейчас у министра транспорта шесть заместителей: статс-секретарь Дмитрий Зверев, Дмитрий Баканов, Василий Десятков, Владимир Потешкин, Александр Пошивай и Евгений Филиппов.

На момент публикации в пресс-службах Минтранса и РЖД не ответили на запросы РБК. Запрос был также направлен в пресс-службу правительства. Представитель Старовойта отказалась комментировать РБК кадровые перестановки.