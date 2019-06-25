Топ-менеджер Rothschild получил 17% «Кокса»

На фоне конфликта акционеров ПАО «Кокс» пакет 17% отошел через цепочку компаний иностранному собственнику Ричарду Джону Мартину. Человек с таким именем является топ-менеджером подразделения Rothschild & Co

Батарея ПАО «Кокс» (Фото: metholding.ru)

Правом косвенного распоряжения 17% акций ПАО «Кокс», которые ранее были в прямом владении мажоритарного владельца компании Евгения Зубицкого, через цепочку компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях, отошло Ричарду Джону Мартину (Martin Richard John). Это следует из опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации сведений.

В мае Зубицкий вывел из прямого владения часть своего пакета (17% акций) и передал кипрской Carteron Investments, свидетельствуют данные, опубликованные ранее на том же портале. В результате сделки прямое распоряжение Зубицкого в «Коксе» снизилось с 53,62 до 36,62% акций. Параллельно Зубицкий тогда же увеличил косвенно распоряжение выросла с 29,45 до 46,45% акций. таким образом, общая доля Зубицкого в «Коксе» сохранилась на уровне 83,07%.

Ричард Джон Мартин, как следует из документов ПАО «Кокс», получил право косвенно распоряжаться 17% акций через следующую цепочку компаний: Midwinter Capital Limited (Великобритания), Sequent Holdings AG (Швейцария), Sequent (Schweiz) AG (Швейцария), Astro Purpose PTC Limited (Генрси), Carteron Investments Limited (Кипр).

Человек с именем Ричард Мартин (Richard Martin) является главным операционным директором Rothschild Wealth Management & Trust. В частности, его имя упоминается в одном из отчетов Rothschild & Co.

РБК направил запрос главе финансовой группы Rothschild в России и СНГ Джованни Салветти. Представитель ПАО «Кокс» отказался от комментариев.