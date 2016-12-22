Акционеры «Аэрофлота» впервые не одобрили бонусы на 187,2 млн руб.

Впервые в истории компании члены совета директоров «Аэрофлота» не получат вознаграждение в размере 187,2 млн руб. по долгосрочной программе мотивации. Это решение заблокировало правительство

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Акционеры группы «Аэрофлот» воздержались от голосования насчет выплаты вознаграждения за год (закончился 30 июня 2017 года) в рамках программы мотивации для членов предыдущего состава совета директоров. Это произошло впервые в истории компании. Общая сумма не одобренных выплат составляет 187,2 млн руб., сообщил корреспондент РБК с годового собрания акционеров.

Основной акционер «Аэрофлота» — Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация «Ростех», 5,6% принадлежат физлицам, 0,1% — менеджменту «Аэрофлота». Остальные акции компании находятся в свободном обращении.

Таким образом глава «Ростеха» Сергей Чемезов не получит 13,42 млн руб. Без 24,67 млн руб. останутся управляющий директор «Ренессанс капитала» Игорь Каменской и генеральный директор компании «Арида» Василий Сидоров, 22,81 млн руб. не заплатят главе «АГ Венчурз» Алексей Германович, 21,39 млн руб. — бывшему члену совета, управляющему партнеру инвестиционной компании «Альтера-капитал» Кириллу Андросову, 19,96 млн руб. — директору направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрию Пескову, 17,11 млн руб. — президенту «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрию Слюсарю, 13,42 млн руб. — главе «Ростеха» Сергею Чемезову.

Вознаграждение членам совета директоров состоит из фиксированной части, доплаты к ней и бонусов по программе мотивации. Теперь они получат фиксированную часть в размере 77,76 млн руб., еще акционеры одобрили доплату к фиксированной части в размере 10,387 млн руб.

Источник, близкий к компании, сообщил РБК, что помимо фиксированной части за 2017-2018 годы были утверждены доплаты за июнь 2016- июнь 2017 года в связи с тем, что на прошлом годовом собрании акционеров было принято новое положение о выплатах членам совета (в частности, Чемезову доплатили 3,6 млн руб.).

Ранее представитель «Аэрофлота» пояснял, что вознаграждение привязано к приросту капитализации за год. А в 2017 году капитализация компании была на самом высоком уровне, стоимость одной акции в июле 2017 года поднималась до 225 руб. за штуку.

«Было отложено решение по выплатам в рамках опционной программы за июнь 2016-июнь 2017 года (187 млн руб. — РБК) из-за того, что Росимущество, контролирующее «Аэрофлот», воздержалось. По этому вопросу будут продолжены консультации с контролирующим акционером», — сказал он. Представитель компании подтвердил, что это не окончательное решение.

По данным другого источника в финансово-экономическом блоке правительства, именно в правительстве несогласны с существующей системой начисления вознаграждения и это была его директива, которую поддержали Минтранс и Минэкономразвития.

За 12 месяцев 2017 года группа компаний перевезла 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% превышает результат предыдущего года. Выручка «Аэрофлота» по РСБУ за 2017 год составила 446,65 млн руб (+4,4%), чистая прибыль — 28,4 млрд руб. (+21,7%). В рамках годового собрания акционеры «Аэрофлота» поддержали рекомендацию совета директоров и приняли решение о выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли по РСБУ — 14,2 млрд руб.

Сегодня гендиректор компании Виталий Савельев сообщил, что «Аэрофлот» планирует создать сеть хабов в регионах России. К осени группа должна представить новую стратегию, где, по его словам, будут предложения и о создании региональных хабов.