ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,29 62,41 EUR Нал. 73,89 72,93 USD Бирж. 62,98 +0,08 EUR Бирж. 73,58 +0,28 USD ЦБ. 62,95 -0,29 EUR ЦБ. 73,31 -0,41 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6131,40 +227,20 IMOEX 2241,26 -0,37% RTSI 1120,70 -0,42% Brent 74,32 -0,36% DJIA 24424,98 -0,63% Nasdaq 7624,17 -0,89%
Акционеры «Аэрофлота» впервые не одобрили бонусы на 187,2 млн руб.
Лента новостей
В ДНР рассказали про неудачное наступление украинских силовиков 16:44, Политика США отказали в безвизовом въезде бывшему генсеку НАТО Солане 16:42, Политика Акционеры «Аэрофлота» впервые не одобрили бонусы на 187,2 млн руб. 16:36, Бизнес Оптимизируй — и «Управляй!»: новый тариф-конструктор для бизнеса 16:34, Партнерский материал Познер объяснил «агрессивность» россиян отрывом от советского прошлого 16:32, Общество Биткоин подорожал до $6,3 тыс. 16:32, Крипто Более 27 тыс. домов остались без газа из-за аварии в Хасавюрте 16:28, Общество Неизвестный открыл стрельбу во французском Монпелье 16:18, Общество Разработчик ракетного оружия рассказал о пересмотре идеи ядерной торпеды 16:11, Политика Клубника круглый год: как выделиться на российском аграрном рынке 16:08, РБК и Сбербанк Kimberly-Clark инвестирует 3,6 млрд руб. в завод в Подмосковье 15:58, Строительство МГУ и СПбГУ попросили у Медведева денег на зарплаты преподавателям 15:57, Общество Синдром больного здания: что это такое и можно ли его победить 15:50, Стиль Пострадавшей в Алеппо дали гражданство России после обращения к Путину 15:47, Политика Владельца ресторана La Maree взяли под госзащиту по делу Захарченко 15:26, Общество В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели детей от перегрева в машине 15:25, Общество В Москве запустили велопатруль для помощи при ДТП 15:25, Общество Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 15:21, Партнерский материал ФИФА начала расследование из-за инцидента на матче Германия — Швеция 15:17, Общество Четырехкратная чемпионка Игр Домрачева объявила о завершении карьеры 15:16, Спорт «Единая Россия» поддержала выдвижение Собянина в мэры Москвы 15:12, Политика Левандовски пожаловался на слишком сложную группу на ЧМ-2018 15:04, Спорт Глава СБУ заподозрил Россию в нападении на табор цыган во Львове 15:03, Общество Глава «Аэрофлота» посетовал на дефицит пилотов 15:02, Бизнес Как оформить КАСКО за пару часов со смартфона 15:02, РБК и Ингосстрах 69% от общего объема торгов приходится на пары с шестью криптовалютами 14:59, Крипто Глава Минспорта ответил на вопрос о премиях российским футболистам 14:58, Общество Песков рассказал о работе омбудсменов России и Украины по заключенным 14:55, Политика
Акционеры «Аэрофлота» впервые не одобрили бонусы на 187,2 млн руб.
Бизнес, 16:36
0
Акционеры «Аэрофлота» впервые не одобрили бонусы на 187,2 млн руб.
Впервые в истории компании члены совета директоров «Аэрофлота» не получат вознаграждение в размере 187,2 млн руб. по долгосрочной программе мотивации. Это решение заблокировало правительство
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Акционеры группы «Аэрофлот» воздержались от голосования насчет выплаты вознаграждения за год (закончился 30 июня 2017 года) в рамках программы мотивации для членов предыдущего состава совета директоров. Это произошло впервые в истории компании. Общая сумма не одобренных выплат составляет 187,2 млн руб., сообщил корреспондент РБК с годового собрания акционеров.

Основной акционер «Аэрофлота» — Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация «Ростех», 5,6% принадлежат физлицам, 0,1% — менеджменту «Аэрофлота». Остальные акции компании находятся в свободном обращении.

Таким образом глава «Ростеха» Сергей Чемезов не получит 13,42 млн руб. Без 24,67 млн руб. останутся управляющий директор «Ренессанс капитала» Игорь Каменской и генеральный директор компании «Арида» Василий Сидоров, 22,81 млн руб. не заплатят главе «АГ Венчурз» Алексей Германович, 21,39 млн руб. — бывшему члену совета, управляющему партнеру инвестиционной компании «Альтера-капитал» Кириллу Андросову, 19,96 млн руб. — директору направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрию Пескову, 17,11 млн руб. — президенту «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрию Слюсарю, 13,42 млн руб. — главе «Ростеха» Сергею Чемезову.

Вознаграждение членам совета директоров состоит из фиксированной части, доплаты к ней и бонусов по программе мотивации. Теперь они получат фиксированную часть в размере 77,76 млн руб., еще акционеры одобрили доплату к фиксированной части в размере 10,387 млн руб.

Источник, близкий к компании, сообщил РБК, что помимо фиксированной части за 2017-2018 годы были утверждены доплаты за июнь 2016- июнь 2017 года в связи с тем, что на прошлом годовом собрании акционеров было принято новое положение о выплатах членам совета (в частности, Чемезову доплатили 3,6 млн руб.).

Ранее представитель «Аэрофлота» пояснял, что вознаграждение привязано к приросту капитализации за год. А в 2017 году капитализация компании была на самом высоком уровне, стоимость одной акции в июле 2017 года поднималась до 225 руб. за штуку.

«Было отложено решение по выплатам в рамках опционной программы за июнь 2016-июнь 2017 года (187 млн руб. — РБК) из-за того, что Росимущество, контролирующее «Аэрофлот», воздержалось. По этому вопросу будут продолжены консультации с контролирующим акционером», — сказал он. Представитель компании подтвердил, что это не окончательное решение.

По данным другого источника в финансово-экономическом блоке правительства, именно в правительстве несогласны с существующей системой начисления вознаграждения и это была его директива, которую поддержали Минтранс и Минэкономразвития.

За 12 месяцев 2017 года группа компаний перевезла 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% превышает результат предыдущего года. Выручка «Аэрофлота» по РСБУ за 2017 год составила 446,65 млн руб (+4,4%), чистая прибыль — 28,4 млрд руб. (+21,7%). В рамках годового собрания акционеры «Аэрофлота» поддержали рекомендацию совета директоров и приняли решение о выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли по РСБУ — 14,2 млрд руб.

Сегодня гендиректор компании Виталий Савельев сообщил, что «Аэрофлот» планирует создать сеть хабов в регионах России. К осени группа должна представить новую стратегию, где, по его словам, будут предложения и о создании региональных хабов.

Автор: Василий Маринин.
Теги: «Аэрофлот» , Совет директоров
Главное
Владельца ресторана La Maree взяли под госзащиту по делу Захарченко Общество
Материалы по теме
Глава «Аэрофлота» объявил о плане создать сеть хабов в регионах Бизнес
С истребителя на Boeing: помогут ли военные решить проблемы «Аэрофлота» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter