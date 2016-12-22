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Основатель Wikimart привлечет деньги для проекта через краудинвестинг
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Основатель Wikimart привлечет деньги для проекта через краудинвестинг
Бизнес, 14:41
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Основатель Wikimart привлечет деньги для проекта через краудинвестинг
Максим Фалдин, основатель веб-гипермаркета Wikimart, рассчитывает привлечь финансирование для нового проекта Little Gentrys через схему краудинвестинга. В крахе предыдущего проекта он обвинял мажоритарного инвестора
Максим Фалдин (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Основатель Wikimart Максим Фалдин привлечет инвесторов для своего онлайн-бутика детской одежды Little Gentrys с помощью краудинвестинга. Об этом бизнесмен рассказал РБК и подтвердил гендиректор площадки для подобных размещений StartTrack Константин Шабалин.

Краудинвестинг — финансовый инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса. Краудинвестинг подразумевает, что неограниченный круг людей вкладывают в проект небольшие суммы.

Вторая попытка

Фалдин вместе с партнером создал ​торговую платформу для интернет-магазинов Wikimart в 2008 году. К 2014 году выручка «Викимарта», по данным СПАРК, достигла 756 млн руб. В том же году Wikimart сменил мажоритарных владельцев — им стали акционеры Финпромбанка, включая председателя совета директоров Анатолия Гончарова. Акционеры увеличили свой пакет, выкупив часть акций американского фонда Tiger Global за $40 млн. Тогда Фалдин отошел от дел в Wikimart и создал интернет-магазин детской одежды Little Gentrys. Осенью 2016 года Финпромбанк лишили лицензии. После этого Фалдин рассказал о «смерти» Wikimart. С новыми инвесторами в компанию пришли «коллективное воровство, всепроникающий страх сотрудников, не получающих зарплату два месяца, и вязкая непреодолимая бюрократия повсюду», рассказал Фалдин. Сейчас Wikimart проходит процедуру банкротства. 

Little Gentrys (ООО «Джентрис») в ближайшее время будет преобразовано в акционерное общество, которое выпустит и преложит инвесторам 14,4 тыс. акций. За счет предложения, компания планирует привлечь 60 млн руб. в капитал. Таким образом одна акция будет стоить 4167 руб., но минимальная сумма инвестиций составит 100 тыс. руб. После первого раунда Little Gentrys планирует привлечь еще 60 млн руб. Всего после двух раундов новые акционеры получат 27% акций в реорганизованном АО, рассказал Фалдин. 

Сделки, которые начнут заключать с 25 июля, будут структурированы как договор специализированного займа с ООО «Джентрис», в соответствии с которым часть средств каждого инвестора будет конвертирована в акции в течение 6-9 месяцев с момента перечисления средств на счет компании, объясняет Фалдин. Оставшаяся часть средств будет выплачена инвесторам в течение 2-2,5 лет с начислением доходности. Финальная пропорция между акциями и возвратом будет определена позднее. 

По словам Фалдина, по условиям сделки инвестор, который в рамках первого раунда вложит не менее 6 млн  - будет представлять интересы всех новых акционеров в совете директоров. Little Gentrys уже привлек средства от такого инвестора, добавил он, не раскрывая детали. 

Оборот Little Gentrys в 2018 году составит около 200 млн руб., к 2021 году он составит 1 млрд руб., планирует Фалдин.

Выпуск привилегированных акций на такой площадке это новый способ привлечения инвестиций — «как IPO, только не на бирже», поясняет Фалдин. По его словам, схема привлечения средств согласована с Центробанком. На момент публикации в ЦБ не ответили на запрос РБК.

После Little Gentrys до конца 2018 года StartTrack планирует провести еще 10 подобный размещений, рассказал Шабалин. До этого StartTrack занималась только займами, пояснил он. Всего объем привлеченных средств на StartTrack составляет около 2 млрд руб. В каждую размещенную на площадке компанию инвестируют в среднем 52 человека, рассказывает Шабалин.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: Wikimart , Максим Фалдин
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