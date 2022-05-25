ФАС закрыла антимонопольное дело против «Яндекса» по «колдунщикам»

ФАС прекратила антимонопольное дело против «Яндекса», несмотря на попытки Kassir.ru обжаловать мировое соглашение. В ведомстве считают, что оно защищает всех участников рынка, в том числе и не участвовавших в подписании

Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила в отношении «Яндекса» антимонопольное дело о так называемых «колдунщиках», сообщается на сайте ведомства.

В сообщении заявили, что компания выполнила все требования ФАС. «[Это] позволило защитить конкуренцию на рынке интернет-поиска и создать недискриминационные условия деятельности для всех его участников», — отметили в федеральной службе.

ФАС возбудила антимонопольное дело против «Яндекса» в апреле 2021 года. Ряд сервисов, в частности Avito, «Туту.ру», «Циан», ivi и 2ГИС, пожаловались на «колдунщиков» — интерактивные виджеты, появляющиеся на странице результатов поиска. Они заявили, что в таких виджетах «Яндекс» в основном показывал собственные сервисы, что делало их более заметными в результатах поиска. По делу компании грозил штраф более 4 млрд руб.

В январе этого года ФАС, «Яндекс» и компании заключили мировое соглашение. Согласно ему, «Яндекс» передаст 1,5 млрд руб. Российскому фонду развития информационных технологий, сообщали в Минцифры Эти деньги направят на продвижение российских программных продуктов.

Кроме того, как сообщал РБК, соглашение предполагает ряд других пунктов. В частности, «Яндекс» обязался обеспечить равные условия показа сервисов в поисковой выдаче, в том числе для своих конкурентов, и открыть расширенные поисковые ответы с дополнительной информацией для всех желающих. Также компания будет регулярно предоставлять ФАС статистику о поисковой выдаче, касающейся товаров и услуг, а также собственных сервисов, и не имеет права менять форматы партнерской интеграции с компаниями в течение четырех лет.

Однако один из сервисов, Kassir.ru, остался недоволен решением заключить мировое соглашение. Он подал кассационную жалобу, но суд отказал в требовании.

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В то же время в ФАС считают, что утверждение мирового соглашения Арбитражным судом Москвы означает, что «действия, совершенные «Яндексом» для устранения ограничивающих конкуренцию факторов на рынке интернет-поиска, направлены на всех участников рынка вне зависимости от участия в подписании мирового соглашения». Решение заключить мировое соглашение позволило «не затягивать судебное разбирательство на годы» и дало возможность «совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться», добавили в ней.

РБК направил запросы в «Яндекс» и Kassir.ru.