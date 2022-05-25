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Производители труб предупредили о падении экспорта более чем на 30%

Фонд производителей труб спрогнозировал падение экспорта на 34% на фоне спецоперации
Экспорт труб из России в 2022 году упадет на 34% из-за снижения поставок в «недружественные страны», предупредил Фонд развития трубной промышленности. Производители пытаются переориентировать поставки на другие рынки
ТМК RU000A102SC8 Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) прогнозирует, что в 2022 году экспорт труб из России упадет на 34%, до 1,06 млн т. Об этом говорится в презентации директора фонда Александра Семенчишина, основанной на данных компаний. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил представитель ФРТП.

Учредителями ФРТП являются восемь крупнейших заводов — производителей труб, входящих в Трубную металлургическую компанию (ТМК) и Объединенную металлургическую компанию (ОМК), которые выпускают 65–70% всех труб в России. РБК направил запросы в Минпромторг.

Почему падает экспорт

Экспорт труб сокращается из-за полного прекращения или снижения поставок в «недружественные страны», говорит представитель ФРТП. «В структуре портфеля заказов ТМК в этом году доля зарубежных поставок ниже, чем в предыдущие годы», — признают и в ТМК.

В середине марта Евросоюз в ответ на начало специальной военной операции на Украине ввел запрет на импорт стальной продукции из России, включая широкий сортамент бесшовных и сварных труб. За неделю до этого Дмитрий Пумпянский, основной владелец ТМК (он контролировал 90,6% компании через TMK Steel Holding Ltd), попал под санкции ЕС. После этого бизнесмен вышел из числа бенефициаров и состава совета директоров компании.

Пумпянский вышел из бенефициаров и совета директоров ТМК
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Дмитрий Пумпянский

Однако, по данным Федеральной таможенной службы, страны ЕС почти не входили в топ-10 направлений по экспорту российских труб в 2021 году. Их крупнейшими потребителями за рубежом по итогам года были Казахстан, Узбекистан и Белоруссия. «Объем экспорта российских труб в ЕС традиционно по большинству позиций был небольшим, так как более 20 лет там действуют антидемпинговые пошлины в отношении российских бесшовных труб», — говорит представитель ФРТП. Из «недружественных стран» больше всего российской трубной продукции приобретали США: до начала спецоперации России на Украине в стране не было значительных торговых барьеров для российских труб. Прямого запрета на импорт продукции из России в Штатах по-прежнему нет. Но, как уточняет представитель ФРТП, сейчас российские поставщики все же сталкиваются со сложностями в реализации своей продукции в США.

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Теперь ФРТП совместно с трубными компаниями при поддержке Минпромторга и торгпредств России в дружественных странах ведет работу по переориентации экспорта труб, говорит представитель фонда. Работа, в частности, ведется с потенциальными клиентами в Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил он.

Что может поддержать производство труб в России

По прогнозу трубников, внутреннее потребление в России в 2022 году снизится на 2%, до 9,12 млн т. В итоге производство труб сократится на 5,5%, до 10,04 млн т.

Дополнительный спрос на металл в России за счет производства труб большого диаметра (ТБД) для новых нефте- и газопроводов может вырасти на 9–10 млн т, что сопоставимо с текущим объемом потребления всей трубной продукции в России, говорил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в конце апреля в кулуарах форума «Иннопром». Увеличению спроса в сегменте ТБД способствует строительство «Газпромом» новых трубопроводов, в том числе в рамках программы газификации, отмечает представитель ФРТП. В сегменте добычи углеводородов (обсадные, насосно-компрессорные и бурильные трубы) драйвером спроса выступает разработка крупных месторождений, в первую очередь нового мегапроекта «Роснефти» — «Восток Ойл», указывает он.

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Однако спрос на трубы падает в жилищном строительстве и ЖКХ. С марта 2022 года потребление в этом сегменте просело на фоне замедления темпов строительных проектов, а в некоторых случаях — даже их приостановки из-за повышенной ключевой ставки ЦБ (в конце февраля она была увеличена вдвое, до 20%, а затем снижена до 14%), говорит представитель ФРТП. Из-за меньшей доступности ипотеки количество сделок по покупке жилья свелось к минимуму, добавляет он.

В апреле ФРТП обратился к вице-премьерам Марату Хуснуллину и Юрию Борисову с предложением поддержать спрос на трубы в сегменте строительства и ЖКХ. Для этого необходимо внести изменения в постановление правительства от 2 февраля 2022 года, которое предусматривает выделение из Фонда национального благосостояния 150 млрд руб. в 2022–2024 годах на льготное кредитование юрлиц для реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (в частности, сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации). Трубники предложили увеличить объем выделяемых средств на 450 млрд руб., которые будут расходоваться только на приобретение труб, и продлить действие постановления до 2026 года. В таком случае прирост потребления ТБД и труб среднего диаметра на внутреннем рынке увеличится в пять раз или даже выше — с 150–200 тыс. до около 1 млн т в год, говорится в письме фонда. РБК направил запросы в аппараты Хуснуллина и Борисова.

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Теги
Надежда Синцова
трубы ТМК ОМК экспорт
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