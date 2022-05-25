Европейским странам следует применять «тяжелую силу» в собственных интересах, они должны находить партнеров не только среди государств-единомышленников, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на дебатах, организованных Исследовательским центром европейской политики (CEPS).

«Европа должна научиться использовать язык силы <…> Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжелой силы, не обязательно военной, но тяжелой», — сказал Боррель.



Страны Европы должны «проявлять инициативу и строить коалиции», продолжил он, добавив, что ЕС следует найти «собственный нарратив, собственную историю», который помог бы убеждать людей.