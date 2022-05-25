Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 91-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Белгородской области еще на две недели продлен высокий уровень террористической опасности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Желтый» уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели», — говорится в сообщении.
Таким образом, на территории Белгородской области он будет действовать до 9 июня.
Накануне такие же меры приняли власти Курской области.
«В сложившейся ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию «зеленого канала» для экспорта зерновых из России и с Украины», — cказал глава МИД Китая.
Ван И подтвердил готовность Пекина проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.
Регион находится под частичным контролем российских военных.
«Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи. Население Запорожской области абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы. Все больше людей активно выступают за сближение с Россией», — утверждает Рогов.
Европейским странам следует применять «тяжелую силу» в собственных интересах, они должны находить партнеров не только среди государств-единомышленников, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на дебатах, организованных Исследовательским центром европейской политики (CEPS).
«Европа должна научиться использовать язык силы <…> Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжелой силы, не обязательно военной, но тяжелой», — сказал Боррель.
Страны Европы должны «проявлять инициативу и строить коалиции», продолжил он, добавив, что ЕС следует найти «собственный нарратив, собственную историю», который помог бы убеждать людей.
«Наши специалисты, инженеры, строители, логисты помогут в восстановлении Октябрьского района Мариуполя. Уже начали взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования», — написал губернатор.
Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Она истечет 25 мая в 07:01 мск.
Без этой лицензии, выпущенной в начале марта, Минфин России не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США. Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что если Россия не найдет способ продолжить платежи, то это будет считаться техническим дефолтом.
Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер сообщил, что отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома». О выдвижении экс-канцлера «Газпром» сообщал в начале февраля. 20 мая Шредер уже вышел из совета директоров «Роснефти».
«Вторжение, возможно, стало началом третьей мировой войны, и наша цивилизация может ее не пережить», — сказал Сорос.
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Германию в нарушении обязательств по поставке танков взамен той техники, которую Польша передала Украине.
В начале мая стало известно, что Польша поставила Украине более 200 единиц бронетехники советского производства, включая танки Т-72M1. Как пояснил Дуда, сейчас большую часть танкового парка Польши сейчас составляют немецкие танки типа Leopard, и в Варшаве рассчитывали, что Германия компенсирует Польше поставки на Украину, передав ей новую бронетехнику. По его словам, Берлин давал Варшаве такие гарантии.
«Они не сдержали свое обещание. И мы этим очень разочарованы», - заявил Дуда в интервью изданию Die Welt.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Киев должен пойти на переговоры с Россией, даже если от него потребуются уступки.
«Переговоры [между Москвой и Киевом] должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть. В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему положению дел. Продолжение войны после этого будет не за свободу Украины, а будет новой войной против самой России», — сказал Киссинджер.
По словам политика, Запад должен прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. Он отметил, что Россия больше 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем».
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не исключила обмен российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного в Киеве к пожизненному сроку.
Сержанта Шишимарина осудили по обвинениям в убийстве мирного жителя. Свою вину военный признал, заявив, что выполнял приказ и раскаивается в содеянном.
Россия намерена выйти из Болонского процесса и будет разрабатывать собственную систему высшего образования, заявил «Коммерсанту» министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал Фальков.
YouTube считает важным обеспечивать россиянам доступ к независимой информации и поэтому намерен продолжать работу в России, заявила гендиректор видеохостинга Сьюзан Воджицки на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Мы видим в этом конфликте, что информация действительно играет важную роль. Это причина, по которой мы еще работаем в России. Мы считаем, что важно доставлять в Россию независимые новости», — сказала Воджицки (цитата по ТАСС).
Российская военная операция на Украине продолжается уже три месяца. Какие населенные пункты за это время взяли под контроль или блокировали военнослужащие России, ДНР и ЛНР — в инфографике РБК.
Минобороны 20 мая сообщило, что на «Азовстали» взяты в плен 2439 украинских военных. Помимо военнослужащих ВСУ в плен попали и бойцы украинского добровольческого национального полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена). Российские политики, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, призывают устроить над ними суд как над военными преступниками.
РБК вместе с юристами разобрался, в каких случаях можно говорить о военных преступлениях, под юрисдикцию каких судов подпадают комбатанты и какие права должны быть гарантированы обвиняемым.
Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала» заявил, что республиканские подразделения не намерены входить в Авдеевку, которая находится менее чем в 10 км от окраины Донецка. «Нет, в Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить в данный населенный пункт. После того как он будет полностью блокирован, после этого будем разбираться с Авдеевкой», - сказал он. Басурин объяснил это в том числе и наличием в Авдеевке коксохимического завода, который не хотят обстреливать силы народной милиции.