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Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Топ-менеджеры концерна слишком поздно проинформировали инвесторов о манипуляциях с экотестами на дизельных моделях Volkswagen, за которые компания получила многомиллиардные штрафы, считает прокуратура.
Герберт Дисс (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну. Об этом сообщает Spiegel.

Обвинения связаны со скандалом с занижением данных о выбросах вредных веществ у Volkswagen с дизельными двигателями. Прокуратура утверждает, что менеджмент Volkswagen слишком поздно сообщил инвесторам о существующих манипуляциях и связанных с ними финансовых последствиях.

Бизнес
Немецкий суд оштрафовал Volkswagen на €1 млрд из-за «дизельгейта»

Как отмечает издание, группа проинформировала финансистов только в сентябре 2015 года, но о признаках нарушений топ-менеджеры узнали ранее. ПО для бортовых компьютеров автомобилей, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие экологическим стандартам, было предметом обсуждения на внутреннем совещании в июле того же года. В нем участвовали Винтеркорн и Дисс, пишет издание.

В июне 2018 года суд Брауншвейга признал Volkswagen виновным в махинациях с программным обеспечением, которые имели место в 2007–2015 годах. Сотрудники компании устанавливали на дизельные автомобили ПО, которое занижало реальные показатели выбросов вредных веществ, чтобы обойти экологические тесты в США. За это суд оштрафовал компанию на €1 млрд.

Общество
Экс-главу Volkswagen заподозрили в налоговом мошенничестве

В январе прошлого года концерн согласился заплатить регулирующим органам США в общей сложности $4,3 млрд, чтобы закрыть историю «дизельгейта». Также Volkswagen заключил мировое соглашение с 650 американскими дилерами, согласно которому каждый из них должен был получить $1,85 млн компенсации.

Винтеркорна, который в 2015 году ушел в отставку после начала скандала, заподозрили также в налоговом мошенничестве. Прокуратура считает, что он перевел на счета в Швейцарии около €10 млн и не уплатил с них налоги.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Volkswagen, обвинение, «дизельный скандал»
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