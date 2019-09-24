Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком

Топ-менеджеры концерна слишком поздно проинформировали инвесторов о манипуляциях с экотестами на дизельных моделях Volkswagen, за которые компания получила многомиллиардные штрафы, считает прокуратура.

Герберт Дисс (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну. Об этом сообщает Spiegel.

Обвинения связаны со скандалом с занижением данных о выбросах вредных веществ у Volkswagen с дизельными двигателями. Прокуратура утверждает, что менеджмент Volkswagen слишком поздно сообщил инвесторам о существующих манипуляциях и связанных с ними финансовых последствиях.

Как отмечает издание, группа проинформировала финансистов только в сентябре 2015 года, но о признаках нарушений топ-менеджеры узнали ранее. ПО для бортовых компьютеров автомобилей, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие экологическим стандартам, было предметом обсуждения на внутреннем совещании в июле того же года. В нем участвовали Винтеркорн и Дисс, пишет издание.

В июне 2018 года суд Брауншвейга признал Volkswagen виновным в махинациях с программным обеспечением, которые имели место в 2007–2015 годах. Сотрудники компании устанавливали на дизельные автомобили ПО, которое занижало реальные показатели выбросов вредных веществ, чтобы обойти экологические тесты в США. За это суд оштрафовал компанию на €1 млрд.