СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России

За последние три года выросло число тех, кто не верит в справедливость правоохранительной системы и судебных органов

Фото: Антон Новодережкин / фотохост-агентство ТАСС

В России почти 75% достигла доля юристов и предпринимателей, которые считают, что здесь небезопасно заниматься бизнесом. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ФСО для ежегодного доклада уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщают «Ведомости».

Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно. 70–71% полагают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, а 73,8% не считают независимым и объективным правосудие.

Недоверие к правоохранительным органам с 2017 года выросло с 45 до 70,3%.

Причиной возбуждения в отношении них уголовных дел 41% опрошенных назвали личный интерес правоохранительных органов; 37,6% объяснили это конфликтом с другим бизнесменом.

84,2% опрошенных предпринимателей считают, что уголовное преследование полностью или частично разрушило их бизнес. 50% пожаловались, что это привело к потере ими здоровья и репутации, а 33,9% респондентов потеряли большинство активов. 23,8% опрошенных оказывались под арестом.

При этом за последний год с 46,9 до 63,5% выросла доля тех, кто готов продолжать заниматься бизнесом после уголовного преследования.

РБК направил запрос в Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Как отмечают «Ведомости», Титов в своем докладе отметил, что системного прорыва в решении проблем бизнеса в уголовно-правовой сфере не произошло: 68% обращений к уполномоченному касаются немотивированного возбуждения уголовных дел. Избежать этого, по его мнению, позволит отказ от расширительного толкования концепции автономности юридического лица. Последняя позволяет новому собственнику привлекать к уголовной ответственности прежнего владельца или руководителя компании за действия, совершенные тем при осуществлении полномочий.