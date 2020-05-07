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Пандемия коронавируса ,  
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Титов попросил Росгвардию из-за вируса снизить тариф на услуги для ЧОПов

Борис Титов
Борис Титов (Фото: kremlin.ru)

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе Росгвардии Виктору Золотову письмо, в котором указал на необходимость поддержать частные охранные организации, которым Росгвардия оказывает услуги, в условиях пандемии. Письмо есть у РБК.

Одной из составляющих ежемесячных затрат ЧОПов является оплата услуг по охране комнат хранения оружия сотрудниками Росгвардии, пояснил Титов. Услугу предоставляют вневедомственная охрана (ОВО) Росгвардии и госпредприятие «Охрана», уточнил бизнес-омбудсмен.

В условиях кризиса необходимо установить единый тариф на предоставление услуги, считает Титов. Его размер не должен превышать 5 тыс. руб. ежемесячно, включая НДС, говорится в письме. Сейчас тарифы за услуги Росгвардии варьируются от 30 до 60 тыс. руб. в российских регионах, что является «непосильным» для частных организаций в условиях кризиса, указал Титов.

Кроме того, необходимо предоставить отсрочки на погашение задолженностей по оплате услуг охраны подразделений Росгвардии, подчеркнул Титов, а также не привлекать к ответственности за несвоевременную оплату. «Реализация данных мер позволит обеспечить сохранение рабочих мест и бизнеса», — заключил Титов.

РБК направил запрос в департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ЧОПы, Росгвардия, оружие
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