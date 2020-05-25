Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Семья бывшего вице-премьера и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не пользовалась во время пандемии личным самолетом, все находятся в Москве, заверил он

Игорь Шувалов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.

На вопрос: «Самолет, которым пользуется ваша семья, вылетал за границу в последнее время? Члены вашей семьи покидали страну?» Шувалов ответил отрицательно.

«Нет, все члены семьи в этот сложный период были со мной в Москве», — сказал он.

21 апреля издание «МБХ медиа» сообщило, что самолет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, предположительно принадлежащий семье Шувалова, 20 апреля улетел в Финляндию.