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Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Семья бывшего вице-премьера и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не пользовалась во время пандемии личным самолетом, все находятся в Москве, заверил он
Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.

Игорь Шувалов — РБК: «Не люблю заявлений, что мир не будет прежним»
Бизнес
Игорь Шувалов

На вопрос: «Самолет, которым пользуется ваша семья, вылетал за границу в последнее время? Члены вашей семьи покидали страну?» Шувалов ответил отрицательно.

«Нет, все члены семьи в этот сложный период были со мной в Москве», — сказал он.

21 апреля издание «МБХ медиа» сообщило, что самолет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, предположительно принадлежащий семье Шувалова, 20 апреля улетел в Финляндию.

Опираясь на данные сервиса ADS-B Exchange, издание утверждало, что самолет вылетел из московского аэропорта Внуково и приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

В июне 2018 года Forbes сообщил, что в распоряжении семьи Шуваловых появился новый бизнес-джет Gulfstream G650 с серийным номером 6207 (построен в 2016 году) и регистрационным номером LX-MOW. Каталожная стоимость такого самолета составляла около $70 млн. В аппарате главы ВЭБ.РФ отказались тогда прокомментировать РБК эту публикацию.

В интервью РБК Шувалов сослался на изменение своего статуса: раньше он был вице-премьером, публичным политиком и потому «не считал необходимым публично защищаться, просто делал свою работу».

«Все изменилось вместе с моим статусом: хотя я работаю в государственной корпорации, здесь я занимаюсь бизнесом. Моей семье возвращено право в полном объеме защищать свою личную жизнь. Выполняю положения законодательства о председателе ВЭБ.РФ в полном объеме, публично эту часть жизни не обсуждаю», — пояснил Шувалов.

«Я ничего не прячу: все, что у меня есть, публично описано. Когда было положено перевести все активы из-за рубежа, я в 2013 году в полном объеме все перевел в Россию. Но говорить публично готов только в рамках своей профессиональной деятельности», — заключил он.

Авторы: Владислав Гордеев, Петр Канаев, Юлия Старостина, Антон Фейнберг
Теги: Игорь Шувалов, самолет, эпидемия, коронавирус
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