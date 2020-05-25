Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Опираясь на данные сервиса ADS-B Exchange, издание утверждало, что самолет вылетел из московского аэропорта Внуково и приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
В июне 2018 года Forbes сообщил, что в распоряжении семьи Шуваловых появился новый бизнес-джет Gulfstream G650 с серийным номером 6207 (построен в 2016 году) и регистрационным номером LX-MOW. Каталожная стоимость такого самолета составляла около $70 млн. В аппарате главы ВЭБ.РФ отказались тогда прокомментировать РБК эту публикацию.
В интервью РБК Шувалов сослался на изменение своего статуса: раньше он был вице-премьером, публичным политиком и потому «не считал необходимым публично защищаться, просто делал свою работу».
«Все изменилось вместе с моим статусом: хотя я работаю в государственной корпорации, здесь я занимаюсь бизнесом. Моей семье возвращено право в полном объеме защищать свою личную жизнь. Выполняю положения законодательства о председателе ВЭБ.РФ в полном объеме, публично эту часть жизни не обсуждаю», — пояснил Шувалов.
«Я ничего не прячу: все, что у меня есть, публично описано. Когда было положено перевести все активы из-за рубежа, я в 2013 году в полном объеме все перевел в Россию. Но говорить публично готов только в рамках своей профессиональной деятельности», — заключил он.