Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
ВЭБ.РФ станет не единственным крупным совладельцем КБ «Стрелка», заявил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. По его словам, такую же долю — 20% — может приобрести еще один «рыночный участник».
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки. «Более того, мы сейчас думаем, что еще такую же долю купит другой рыночный участник, который понимает, что с развитием городов развивается экономика страны», — добавил он.
По словам главы госкорпорации, «идеальными партнерами могли бы быть Сбербанк и ВТБ», однако сейчас «готового ответа нет». «Мы хотим, чтобы это был финансово сильный игрок, способный влиять на городскую повестку», — подчеркнул Шувалов.
О договоренности по приобретении ВЭБом доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута РБК стало известно 8 мая.