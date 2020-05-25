Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

ВЭБ.РФ, который договорился о покупке 20-процентной доли в КБ «Стрелка», ожидает, что такой же пакет приобретет еще один крупный участник рынка, заявил Игорь Шувалов и описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки»

Игорь Шувалов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

ВЭБ.РФ станет не единственным крупным совладельцем КБ «Стрелка», заявил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. По его словам, такую же долю — 20% — может приобрести еще один «рыночный участник».

Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки. «Более того, мы сейчас думаем, что еще такую же долю купит другой рыночный участник, который понимает, что с развитием городов развивается экономика страны», — добавил он.

По словам главы госкорпорации, «идеальными партнерами могли бы быть Сбербанк и ВТБ», однако сейчас «готового ответа нет». «Мы хотим, чтобы это был финансово сильный игрок, способный влиять на городскую повестку», — подчеркнул Шувалов.

О договоренности по приобретении ВЭБом доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута РБК стало известно 8 мая.