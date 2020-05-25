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Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

ВЭБ.РФ, который договорился о покупке 20-процентной доли в КБ «Стрелка», ожидает, что такой же пакет приобретет еще один крупный участник рынка, заявил Игорь Шувалов и описал «идеальных кандидатов» на роль совладельцев «Стрелки»
Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

ВЭБ.РФ станет не единственным крупным совладельцем КБ «Стрелка», заявил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. По его словам, такую же долю — 20% — может приобрести еще один «рыночный участник».

Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки. «Более того, мы сейчас думаем, что еще такую же долю купит другой рыночный участник, который понимает, что с развитием городов развивается экономика страны», — добавил он.

По словам главы госкорпорации, «идеальными партнерами могли бы быть Сбербанк и ВТБ», однако сейчас «готового ответа нет». «Мы хотим, чтобы это был финансово сильный игрок, способный влиять на городскую повестку», — подчеркнул Шувалов.

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Бизнес
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

О договоренности по приобретении ВЭБом доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута РБК стало известно 8 мая.

Сделка готовилась в течение двух лет. «ВЭБ намерен за счет сделки добиться более эффективной реализации проектов по улучшению городской среды. Госкорпорация будет помогать бюро в расширении в регионах и поддержит ряд инвестиционных проектов. Планируется, что ВЭБ и «Стрелка» будут вести совместную работу и на территории стран СНГ и ШОС», — рассказал тогда источник РБК.

Учредителем бюро «Стрелка» выступает созданный в 2009 году одноименный институт медиа, архитектуры и дизайна бизнесмена Александра Мамута, специализирующийся на разработке и внедрении решений по организации общественных пространств.

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Бизнес
Игорь Шувалов

«Стрелка» стала одним из основных подрядчиков национального проекта «Жилье и городская среда» и занималась разработкой ряда проектов, в том числе стандарта комплексного развития территорий, всероссийским индексом качества городской среды, комплексной программой улучшения среды моногородов. Крупные контракты бюро реализовывало в Москве: в 2015 году оно получило право на разработку проектов документов по программе «Моя улица» на сумму 922 млн руб., в следующем году заключило контракт стоимостью 890 млн руб. на разработку стандартов благоустройства объектов столичной инфраструктуры.

До сделки с ВЭБом КБ «Стрелка» на 80% принадлежало одноименному институту медиа, архитектуры и дизайна бизнесмена Александра Мамута. Еще по 10% — у директора этого института Варвары Мельниковой и сооснователя КБ архитектора Дениса Леонтьева.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Игорь Шувалов, ВЭБ, модернизация
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