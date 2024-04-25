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Бокарев рассказал, кто купил Объединенную вагонную компанию

Бокарев: акционеры УГМК купили ОВК, у них одинаковые доли
Бывший совладелец УГМК рассказал, что четыре акционера компании купили ОВК. По его словам, УГМК приобрела у «Траста» 96% холдинга. Глава банка в декабре указывал, что финансовая организация продала 93,6% акций
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Объединенную вагонную компанию (ОВК) купили четыре акционера Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Об этом в кулуарах съезда РСПП сообщил журналистам экс-совладелец УГМК Андрей Бокарев, передает корреспондент РБК.

«Купили [ОВК] акционеры УГМК, но не на УГМК, а это был частный пакет», — сказал бизнесмен. У всех акционеров «одинаковые проценты». Отвечая на вопрос о размере долей, Бокарев отметил, что это «почти» 25%.

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Бизнес
Ирина Ольховская

В декабре глава «Траста» Александр Соколов в интервью РБК рассказывал, что банк планировал выйти из ОВК до конца года. «Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии», — сказал он, не раскрыв детали и сумму сделки.

Однако Бокарев заявил, что УГМК приобрела у банка «Траст» 96% вагоностроительного холдинга.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Траста».

В марте 2022 года Бокарев совместно с партнером Искандером Махмутовым вышли из состава контролирующих бенефициаров УГМК. В апреле того же года он оставил должность президента «Трансмашхолдинга» и вышел из совета директоров компании.

С 1 февраля гендиректором ОВК стала Ирина Ольховская, которая до этого занимала должность первого заместителя холдинга. Ее основной опыт связан с транспортной отраслью и промышленностью. Так, с 2019 года Ольховская работала директором по портовым и железнодорожным проектам Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

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Финансы
Александр Соколов

ОВК — это крупнейший в России производитель грузовых вагонов повышенной грузоподъемности. Среди активов холдинга — Тихвинский вагоностроительный завод, машиностроительное предприятие «ТихвинХимМаш», предприятиее по производству специализированных грузовых вагонов «ТихвинСпецМаш», крупнейший производитель пружин в России НПЦ «Пружина», лизинговая компания Rail 1520, сборочный завод ТСЗ «Титран-Экспресс» и ВНИИ транспортных технологий.

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Виктория Елетина Виктория Елетина, Георгий Смирнов
УГМК Объединенная вагонная компания «Траст»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ
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