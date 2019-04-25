Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 рублей

Самый дешевый тур за рубеж в 2018 году стоил 38 руб. с человека, свидетельствуют поданные туроператорами сведения. В Ростуризме признают, что заявленные компаниями данные могут содержать «признаки недостоверности и искажения»

Фото: Наталья Селиверстова​ / РИА Новости

Операторы выездного туризма в третий раз отчитались о количестве отправленных за границу клиентах и общей стоимости проданных им туров. Подавать эти сведения в Ростуризм до 15 апреля их с 2017 года обязал закон «Об основах туристской деятельности в РФ». От этих показателей зависит размер отчислений операторов выездного туризма в фонды, призванные в случае краха фирмы защитить потребителей.

Количество обслуженных туристов (учитываются только те, кто купил полноценный тур за границу) напрямую связано с платежом в резервный фонд (на эти средства в случае экстренной ситуации туристов вывозят домой), общая стоимость зарубежных туров — с платежом в фонд персональной ответственности (компенсирует клиентам потери при крахе туроператора).​

Результаты за первые два года не могли не вызвать удивления: из материалов Единого федерального реестра туроператоров следовало, что в 2016 году отдохнуть за границей с перелетом и проживанием можно было за 21 руб. с человека, в 2017 году — и вовсе за 2 руб.

Прошлый, 2018-й, год не стал исключением. Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб.