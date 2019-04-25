Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 рублей

До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока. По итогам 2018 года рекордсменом стала столичная фирма «Лузитана Сол», специализирующаяся на турах в Португалию. По состоянию на 22 апреля 2019 года в реестре была информация об отправленных компанией в предыдущем году 978 туристах, которые приобрели туры всего на 36,8 тыс. руб., или 37,6 руб. с человека. В 2017 году у этого туроператора этот показатель равнялся 44,4 тыс. руб. с человека.
В «Лузитана Сол» корреспонденту РБК сначала заявили, что обновленные данные корректны, но отказались пояснить, почему возможны такие дешевые туры. Но после запроса РБК данные в реестре изменились: теперь, исходя из новых сведений, средняя стоимость зарубежного тура выросла уже до 37,7 тыс. руб.
У туроператора «Диалог народов» из Владивостока средняя стоимость тура в прошлом году составила, согласно предоставленным в Ростуризм сведениям, 402,5 руб. с человека. В компании заявили, что указанные в реестре данные корректны, но от других комментариев отказались, сославшись на то, что директор в отпуске.
Самый дешевый тур, который удалось найти корреспонденту РБК на сайте компании 22 апреля, — майские праздники в китайском Суйфыньхэ (два дня и одна ночь) за 4,2 тыс. руб. с человека. Другие поездки, которые предлагает оператор, стоят в среднем более 10 тыс. руб.
В Ростуризме ранее заявляли РБК, что не имеют полномочий по контролю и надзору за участниками туристического рынка, проверять туроператоров может курирующее Ростуризм министерство. Им в 2018 году вместо Минкультуры стало Минэкономразвития. Его представитель переадресовал все вопросы в Ростуризм.
Сейчас Ростуризм, руководителем которого в феврале была назначена Зарина Догузова, анализирует предоставленные туроператорами отчеты и уже выявил ряд показателей, которые, по мнению ведомства, «содержат признаки недостоверности и искажения». Туроператорам, чьи данные Ростуризм счел недостоверными, направлены запросы. Свои пояснения туроператоры должны предоставить до 7 мая, в противном случае Ростуризм направит информацию в Минэкономразвития, которое примет предусмотренные законом меры, утверждает представитель Ростуризма. Тех, кого уличат в уменьшении затрат на уплату взносов в фонды и фингарантии, ведомство обещает «незамедлительно» исключить из реестра. Кроме того, таким туроператорам в соответствии с КоАП грозит штраф до 1 млн руб.
Какие еще туроператоры заявили о минимальной стоимости туров, а также кто по итогам 2018 года стал лидером выездного туризма — читайте в материале «РБК Pro».