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Туроператоры отчитались о турах за рубеж по 38 рублей
Самый дешевый тур за рубеж в 2018 году стоил 38 руб. с человека, свидетельствуют поданные туроператорами сведения. В Ростуризме признают, что заявленные компаниями данные могут содержать «признаки недостоверности и искажения»
Фото: Наталья Селиверстова​ / РИА Новости

Операторы выездного туризма в третий раз отчитались о количестве отправленных за границу клиентах и общей стоимости проданных им туров. Подавать эти сведения в Ростуризм до 15 апреля их с 2017 года обязал закон «Об основах туристской деятельности в РФ». От этих показателей зависит размер отчислений операторов выездного туризма в фонды, призванные в случае краха фирмы защитить потребителей.

Количество обслуженных туристов (учитываются только те, кто купил полноценный тур за границу) напрямую связано с платежом в резервный фонд (на эти средства в случае экстренной ситуации туристов вывозят домой), общая стоимость зарубежных туров — с платежом в фонд персональной ответственности (компенсирует клиентам потери при крахе туроператора).​

Результаты за первые два года не могли не вызвать удивления: из материалов Единого федерального реестра туроператоров следовало, что в 2016 году отдохнуть за границей с перелетом и проживанием можно было за 21 руб. с человека, в 2017 году — и вовсе за 2 руб.

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Прошлый, 2018-й, год не стал исключением. Восемь туроператоров заявили цифры, согласно которым средняя стоимость зарубежных туров у них не превысила 1 тыс. руб.

До сих пор в списке туроператоров с самыми дешевыми турами лидировали компании с Дальнего Востока. По итогам 2018 года рекордсменом стала столичная фирма «Лузитана Сол», специализирующаяся на турах в Португалию. По состоянию на 22 апреля 2019 года в реестре была информация об отправленных компанией в предыдущем году 978 туристах, которые приобрели туры всего на 36,8 тыс. руб., или 37,6 руб. с человека. В 2017 году у этого туроператора этот показатель равнялся 44,4 тыс. руб. с человека.

В «Лузитана Сол» корреспонденту РБК сначала заявили, что обновленные данные корректны, но отказались пояснить, почему возможны такие дешевые туры. Но после запроса РБК данные в реестре изменились: теперь, исходя из новых сведений, средняя стоимость зарубежного тура выросла уже до 37,7 тыс. руб.

У туроператора «Диалог народов» из Владивостока средняя стоимость тура в прошлом году составила, согласно предоставленным в Ростуризм сведениям, 402,5 руб. с человека. В компании заявили, что указанные в реестре данные корректны, но от других комментариев отказались, сославшись на то, что директор в отпуске.

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Самый дешевый тур, который удалось найти корреспонденту РБК на сайте компании 22 апреля, — майские праздники в китайском Суйфыньхэ (два дня и одна ночь) за 4,2 тыс. руб. с человека. Другие поездки, которые предлагает оператор, стоят в среднем более 10 тыс. руб.

В Ростуризме ранее заявляли РБК, что не имеют полномочий по контролю и надзору за участниками туристического рынка, проверять туроператоров может курирующее Ростуризм министерство. Им в 2018 году вместо Минкультуры стало Минэкономразвития. Его представитель переадресовал все вопросы в Ростуризм.

Сейчас Ростуризм, руководителем которого в феврале была назначена Зарина Догузова, анализирует предоставленные туроператорами отчеты и уже выявил ряд показателей, которые, по мнению ведомства, «содержат признаки недостоверности и искажения». Туроператорам, чьи данные Ростуризм счел недостоверными, направлены запросы. Свои пояснения туроператоры должны предоставить до 7 мая, в противном случае Ростуризм направит информацию в Минэкономразвития, которое примет предусмотренные законом меры, утверждает представитель Ростуризма. Тех, кого уличат в уменьшении затрат на уплату взносов в фонды и фингарантии, ведомство обещает «незамедлительно» исключить из реестра. Кроме того, таким туроператорам в соответствии с КоАП грозит штраф до 1 млн руб.

Какие еще туроператоры заявили о минимальной стоимости туров, а также кто по итогам 2018 года стал лидером выездного туризма — читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Дада Линделл, Елена Сухорукова, Сергей Соболев
Теги: туроператоры, туристы, Ростуризм
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