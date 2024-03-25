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Эксклюзив

«Росатом» занялся созданием универсальной «тележки» для электромобилей

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Производителям нужна универсальная «тележка» для электромобилей, «Росатом» планирует представить ее через два-три года
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Росатом» через два-три года представит универсальную «тележку» для электромобилей. Если НИОКР окажется удачным, то автопроизводители смогут превращать ее в «автомобильный гаджет», заявил РБК глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы всерьез сейчас строим производство электродвигателей для автомобилей, включая систему управления. И вот эту платформу, где есть зарядное устройство, двигатель и система управления, мы хотим унифицировать до продукта, потребляемого практически всеми «автомобилистам» (автопроизводителями. — РБК), — рассказал Лихачев. — Им очень нужна так называемая тележка, которую они будут дальше превращать в автомобильный гаджет».

По словам топ-менеджера госкорпорации, если у «Росатома» этот НИОКР «получится в тех параметрах, которые ждут автопроизводители, то это будет еще одно серийное производство, условно говоря, главной части электромобиля»: «Мы не возьмемся за корпус, не возьмемся за все, что связано с дизайном и так далее, но его основную ходовую часть, не только зарядную, но и двигательную, мы планируем поставлять».

Первый опытный образец новой платформы, по словам Лихачева, должен появиться уже через два-три года.

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Как напомнили в «Росатоме», госкорпорация уже разработала интегрированный электропривод первого поколения, который состоит из инвертора, редуктора и электромотора, которые объединены единой системой охлаждения в одном корпусе. Он, наряду с батареей, системой управления и прочими компонентами высоковольтной архитектуры, станет основой для платформ будущих электромобилей.

«Росатом» и электромобили

C 2022 года структура «Росатома» («Рэнера») приступила к строительству завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей для электромобилей в Калининградской области на площадке «замороженной» Балтийской АЭС. Первые батареи должны сойти с конвейера в 2025 году. Завод будет производить по полному циклу аккумуляторные батареи для электромобилей и городского электротранспорта, в том числе, для «Автотора». На первом этапе объем выпуска может составить примерно 50 тыс. аккумуляторов в год, проектная мощность завода — 120–130 тыс единиц. В 2022-ом Лихачев анонсировал, что «Росатом» примет участие в создании российского электромобиля «Атом» производства компании «Кама» (стартап был основан летом 2021 г.ода гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным и бизнесменом Рубеном Варданяном). «Рэнера» даже стала совладельцем проекта — структура госкорпорации выкупила пакет акций АО за 6,2 млрд руб.

В 2023-м госкорпорация подписала с Москвой контракт на поставку тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, предусматривающий инвестиционные обязательства по созданию производства в селе Красная Пахра.

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Алексей Лихачев напоминает, что, согласно стратегии развития электротранспорта, объем производства электромобилей к 2030 году должен составлять 200–220 тыс. машин. «У нас пока две [фабрики] по 50 [тыс. единиц производства]. То есть в моем понимании нам пока не хватает мощностей из заложенных, и, скорее всего, их нужно будет развивать», — объясняет собеседник РБК. По его словам, «значимую часть» произведенной в Калининграде продукции планируется оставлять в регионе, оставшиеся — «куда мы их будем продавать?» «Это могут быть предприятия Санкт-Петербурга, там рукой подать, это могут быть предприятия Беларуси, которые уже просят фабрику им построить. Мы пока говорим все-таки о поставках [готовой продукции], а они нас больше склоняют к инвестициям». «Росатом» поставляет аккумуляторы для электротранспорта, который выпускает BKM Holding («Белкоммунмаш»), но в конце прошлого года стало известно, что российская госкорпорация может создать в республике и гигафабрику по аналогии с московской и калининградской.

«На мой взгляд, самый умеренный анализ, что 40–45% автомобилей и в нашей стране, и в мире к 2030-му будет электрических. Несложно посчитать, какие это объемы. Я могу на эмоциональном каком-то непрофессиональном уровне сказать, что, например, мои дети все мечтают об «электричках». Не знаю, почему, но вот они хотят именно электрические автомобили покупать. Ну и замечательно. А мы будем для них делать зарядные устройства», — отметил Лихачев.

Как отмечает Сергей Цыганов, обозреватель портала «Дром», «унификация платформы — правильное решение. Этому тренду в мировом автопроме уже 25 лет. Это оправдано с точки зрения экономической эффективности проекта, ведь платформу можно будет поставить нескольких заказчикам-автозаводам. Сейчас пока этот рынок только формируется и производство формируется. И вполне реально, что первый, кто сделает такую унифицированную электроавтомобильную платформу, получит больше, чем одного клиента».

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Росатом электромобили Алексей Лихачев
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