Руководство ЛУКОЙЛа обязали «кровно и рублем» отвечать за вред экологии

Топ-менеджеры ЛУКОЙЛа кровно заинтересованы в снижении уровня углеродного следа, заявил вице-президент и совладелец компании Леонид Федун. Этот параметр теперь включен в KPI руководства компании

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В KPI для топ-менеджмента ЛУКОЙЛа теперь есть обязательный показатель, который анализирует углеродный след от новых проектов, сокращение этого следа является одной из насущных задач. Об этом заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун на конференции «Низкоуглеродный диалог», организованной Центром энергетики школы Сколково.

«Менеджеры кровно, рублем заинтересованы в том, чтобы снижать карбоновую нагрузку на нашу экологию», — отметил Федун, отвечая на вопрос модератора, есть ли смысл встраивать экологические показатели в KPI для руководства ЛУКОЙЛа по примеру компаний из Великобритании и Франции.

«Как эффективно работает эта программа, пока сказать не могу. Мы только-только ее провозгласили. Но, если мы вернемся к этой теме через пару лет, тот я смогу уже ответить, насколько эта система будет успешной», — добавил топ-менеджер.

10 марта стало известно, что ЛУКОЙЛ завершил работу над сценариями изменения спроса на нефть в мире в рамках разработки своей климатической стратегии. Президент компании Вагит Алекперов представил четыре из них — «Эволюция», «Равновесие», «Трансформация», а также «2 градуса Цельсия».

«Уже довольно длительное время наша отрасль испытывает дефицит инвестиций. Ограничение доступа к капиталу в связи с мощной поддержкой финансовым сектором энергетической трансформации приводит к сокращению инвестиционного потенциала отрасли», — сказал он, добавив, что банки и инвесторы поддерживают переход на использование альтернативных источников энергии и в ряде случаев отказываются инвестировать в компании с углеродным следом.

