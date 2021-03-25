Руководство ЛУКОЙЛа обязали «кровно и рублем» отвечать за вред экологии
В KPI для топ-менеджмента ЛУКОЙЛа теперь есть обязательный показатель, который анализирует углеродный след от новых проектов, сокращение этого следа является одной из насущных задач. Об этом заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун на конференции «Низкоуглеродный диалог», организованной Центром энергетики школы Сколково.
«Менеджеры кровно, рублем заинтересованы в том, чтобы снижать карбоновую нагрузку на нашу экологию», — отметил Федун, отвечая на вопрос модератора, есть ли смысл встраивать экологические показатели в KPI для руководства ЛУКОЙЛа по примеру компаний из Великобритании и Франции.
«Как эффективно работает эта программа, пока сказать не могу. Мы только-только ее провозгласили. Но, если мы вернемся к этой теме через пару лет, тот я смогу уже ответить, насколько эта система будет успешной», — добавил топ-менеджер.
10 марта стало известно, что ЛУКОЙЛ завершил работу над сценариями изменения спроса на нефть в мире в рамках разработки своей климатической стратегии. Президент компании Вагит Алекперов представил четыре из них — «Эволюция», «Равновесие», «Трансформация», а также «2 градуса Цельсия».
«Уже довольно длительное время наша отрасль испытывает дефицит инвестиций. Ограничение доступа к капиталу в связи с мощной поддержкой финансовым сектором энергетической трансформации приводит к сокращению инвестиционного потенциала отрасли», — сказал он, добавив, что банки и инвесторы поддерживают переход на использование альтернативных источников энергии и в ряде случаев отказываются инвестировать в компании с углеродным следом.
У совета директоров ЛУКОЙЛа есть амбиции к 2050 году выйти на нулевые выбросы СО2 от основной деятельности компании, рассказал Федун на конференции в Сколково. «Но в то же время мы рассматриваем вопросы и создания компенсационных мероприятий с тем, чтобы мы могли поставлять на рынок энергию, свободную от СО2», — отметил он. По его словам, для атмосферы безразлично — такая энергия будет произведена от солнечных панелей и ветровых станций либо она будет произведена из нефти или газа, но при этом выбросы СО2, которые появляются при сгорании этого топлива, будут абсорбированы — индустриальными системами поглощения или от развития лесного хозяйства.