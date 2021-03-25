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Бизнес ,  
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Руководство ЛУКОЙЛа обязали «кровно и рублем» отвечать за вред экологии

Топ-менеджеры ЛУКОЙЛа кровно заинтересованы в снижении уровня углеродного следа, заявил вице-президент и совладелец компании Леонид Федун. Этот параметр теперь включен в KPI руководства компании
ЛУКОЙЛ LKOH ₽6 133,5 -0,47% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В KPI для топ-менеджмента ЛУКОЙЛа теперь есть обязательный показатель, который анализирует углеродный след от новых проектов, сокращение этого следа является одной из насущных задач. Об этом заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун на конференции «Низкоуглеродный диалог», организованной Центром энергетики школы Сколково.

«Менеджеры кровно, рублем заинтересованы в том, чтобы снижать карбоновую нагрузку на нашу экологию», — отметил Федун, отвечая на вопрос модератора, есть ли смысл встраивать экологические показатели в KPI для руководства ЛУКОЙЛа по примеру компаний из Великобритании и Франции.

«Как эффективно работает эта программа, пока сказать не могу. Мы только-только ее провозгласили. Но, если мы вернемся к этой теме через пару лет, тот я смогу уже ответить, насколько эта система будет успешной», — добавил топ-менеджер.

10 марта стало известно, что ЛУКОЙЛ завершил работу над сценариями изменения спроса на нефть в мире в рамках разработки своей климатической стратегии. Президент компании Вагит Алекперов представил четыре из них — «Эволюция», «Равновесие», «Трансформация», а также «2 градуса Цельсия».
«Уже довольно длительное время наша отрасль испытывает дефицит инвестиций. Ограничение доступа к капиталу в связи с мощной поддержкой финансовым сектором энергетической трансформации приводит к сокращению инвестиционного потенциала отрасли», — сказал он, добавив, что банки и инвесторы поддерживают переход на использование альтернативных источников энергии и в ряде случаев отказываются инвестировать в компании с углеродным следом.

Алекперов предупредил о риске дефицита нефти из-за борьбы с выбросами
Бизнес
Вагит Алекперов

У совета директоров ЛУКОЙЛа есть амбиции к 2050 году выйти на нулевые выбросы СО2 от основной деятельности компании, рассказал Федун на конференции в Сколково. «Но в то же время мы рассматриваем вопросы и создания компенсационных мероприятий с тем, чтобы мы могли поставлять на рынок энергию, свободную от СО2», — отметил он. По его словам, для атмосферы безразлично — такая энергия будет произведена от солнечных панелей и ветровых станций либо она будет произведена из нефти или газа, но при этом выбросы СО2, которые появляются при сгорании этого топлива, будут абсорбированы — индустриальными системами поглощения или от развития лесного хозяйства.

Федун пояснил, что поставка топлива с погашенным карбоновым следом возможна в России, потому что страна обладает самым большим в мире лесным фондом — 80 млн га и еще 20–30 млн га заброшенных земель, на которых также можно развивать так называемые карбоновые фермы. «Можно создать очень прозрачную систему, которая должна быть верифицирована международными органами, с тем, чтобы производимые от нашей продукции выбросы СО2 были в перспективе поглощены», — заключил он.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Леонид Федун карбон экология ЛУКОЙЛ
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