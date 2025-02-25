BP отказалась от сокращения добычи нефти из-за финансовых проблем

British Petroleum откажется от плана сократить добычу нефти и газа на 25% в пользу возобновляемой энергии из-за финансовых проблем, пишет FT. По данным издания, компания официально объявит об этом решении 26 февраля

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Энергетическая компания British Petroleum (BP) откажется от своего обещания сократить добычу нефти и газа из-за финансовых проблем, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, глава BP Мюррей Окинклосс 26 февраля попытается убедить руководство хедж-фонда Elliott Investment Management в возможности изменить нынешнюю ситуацию. В Elliott считают, что цели энергетической компании по наращиванию производства экологически чистой энергии и снижению добычи нефти и газа привели к ее обесцениванию. Там также настаивают на значительном сокращении активов BP, но не уточняют, о чем конкретно идет речь, сказал источник FT.

Акционеры и члены совета директоров BP назвали 26 февраля «самым сложным испытанием за 27-летнюю карьеру» Окинклосса, некоторые из них считают, что он «слишком медленно объявляет о стратегических изменениях», необходимых для восстановления доверия инвесторов, пишет FT.

BP обязалась сократить добычу нефти и газа на 40% к 2030 году, а к 2050-му создать 50 ГВт возобновляемых источников энергии. По данным издания, в 2023 году компания изменила целевые показатели по нефти и газу на 25%. Сейчас BP добывает около 2,3 млн баррелей нефти в день.

BP и Elliott отказались от комментариев FT.

Elliott приобрел «значительную долю» в BP в этом месяце. Как писал Bloomberg, фонд подталкивает компанию к преобразованию и хочет добиться повышения стоимости ее акций. За последние пять лет они упали примерно на 8%, в то время как стоимость ценных бумаг конкурентов, таких как Shell, выросла, отмечало агентство. В Elliott считают, что BP значительно недооценена, а ее финансовые результаты неутешительны.

В январе энергетическая компания анонсировала сокращение почти 4,7 тыс. сотрудников и 3 тыс. подрядчиков в 2025 году для снижения затрат. По данным Reuters, это более 5% рабочей силы, всего в BP трудоустроены порядка 90 тыс. человек. По итогам 2024 года прибыль компании составила $8,9 млрд, в то время как годом ранее она была $14 млрд.