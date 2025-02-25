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Суд рассмотрит спор из-за реставрации высотки на Красных воротах

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Новости Москвы
Высотка на Красных воротах стала причиной для судебного разбирательства. Мосгорнаследие хочет обязать компанию-владельца провести работу по сохранению этого объекта культурного наследия
Высотка на Красных воротах в Москве
Высотка на Красных воротах в Москве (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Столичный департамент культурного наследия обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать компанию «Красные ворота» провести работы по сохранению охраняемого объекта — высотного здания у Красных ворот на Садово-Спасской улице. Иск был принят к производству 24 января, следует из материалов в базе картотеки арбитражных дел. Заседание по нему состоится 12 марта.

РБК направил запрос в Департамент культурного наследия. Получить комментарий представителя «Красных ворот» не удалось.

Из карточки дела следует, что Мосгорнаследие просило ввести обеспечительные меры в отношении принадлежащих ответчику помещений в этом здании. Ведомство подчеркивало, что их отсутствие может «существенно затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда» из-за возможной передачи актива третьим лицам. Но в итоге суд в удовлетворении этих требований отказал.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

С чем связан иск Мосгорнаследия

Из материалов дела следует, что судебный спор связан с высотным зданием у Красных ворот, признанным объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1947-1953 годах по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева в стиле сталинский ампир. Это одна из семи построенных в Москве сталинских высоток (среди них — главный корпус МГУ, гостиница Radisson Collection Hotel Moscow, ранее известная как «Украина», здание МИД и другие). Его общая площадь составляет 44 тыс. кв. м, высота — 138 м. В самой высотке есть административная часть, предназначенная под размещение офисов, и жилая, в которой расположены квартиры. Когда-то здесь жили академик Мстислав Келдыш, актер Борис Чирков, писатель Егор Радов, кинооператор Анатолий Головня.

В исковом заявлении сказано, что компании «Красные ворота» принадлежит в здании на Садово-Спасской улице практически половина площадей — 20,7 тыс. кв. м. Эта компания, как следует из данных системы СПАРК, специализируется на аренде и управлении недвижимостью. «Бездействие и непринятие мер собственником помещений памятника к его сохранению как к зданию, обладающему культурной ценностью» и послужило поводом для обращения Мосгорнаследия в суд, подчеркивается в исковом заявлении. Из него также следует, что департамент указывал и на существование угрозы утраты ценных элементов объекта.

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В связи с этим ведомство хочет обязать компанию провести работы по сохранению принадлежащих ей помещений в здании. Речь идет о разработке проектной документации, реставрации и приспособлении объекта для современного использования, а также демонтаже внешних блоков кондиционеров. Все эти действия «Красные ворота» должны будут завершить в течение 15 месяцев с момента вступления решения по данному процессу в силу, говорится в исковом заявлении.

Кому принадлежат «Красные ворота»

С 2022 года единственным владельцем компании, согласно данным ЕГРЮЛ, выступает ПАО «Трехгорная мануфактура». На балансе этой структуры находится одноименный бизнес-центр (150 тыс. кв. м), расположенный в здании бывшей текстильной фабрики на Рочдельской улице рядом со станцией метро «Краснопресненская». Основным собственником ПАО «Трехгорная мануфактура» в бухгалтерской отчетности общества за 2023 год названо АО «Приоритет» (доля 78,5%), чьи бенефициары не раскрываются. В 2002 году газета «Ведомости» сообщала, что комплекс фабрики «Трехгорная мануфактура» и участок под ней приобрел основанный Олегом Дерипаской холдинг «Базовый элемент». Тогда сам бизнесмен подтверждал изданию свое намерение «инвестировать средства в «Трехгорку». Бизнес-центр также становился и предметом спора между Дерипаской и экс-главой ВЭБ.РФ Владимиром Чернухиным в Высоком суде Лондона. Процесс касался права владения половиной Трехгорной мануфактуры и длился несколько лет

Представитель «Трехгорной мануфактуры» на запрос РБК не ответил.

В высотке на Красных воротах долгое время также находился офис корпорации «Трансстрой», специализировавшейся на строительстве автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских и речных портов. Дерипаска стал совладельцем «Трансстроя» осенью 2007 года. А уже спустя семь лет он продал свою долю в нем бизнесмену Егору Андрееву. Получить комментарий представителя «Трансстроя» не удалось.

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Дарья Молоткова
сталинские высотки Мосгорнаследие суд "Трехгорная мануфактура" Олег Дерипаска
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