Boeing прекратит производство истребителя из Top Gun

Boeing сообщила о планах прекратить производство истребителя F/A-18 Super Hornet. В компании объяснили это решение желанием построить в своем военном центре в Сент-Луисе новые предприятия для производства современных самолетов

Фото: Mc3 Hannah Kantner / U.S Navy / Global Look Press

Компания Boeing планирует прекратить производство истребителя F/A-18 Super Hornet спустя 40 лет поставок, передает Bloomberg. Данная модель самолета использовалась в фильме «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински с Томом Крузом (общие кассовые сборы по миру составили более $1,4 млрд).

По словам пресс-секретаря, Boeing планирует перебросить 1500 рабочих, которые обслуживают самолет, на другие военные авиационные программы, включая учебно-тренировочный самолет Т-7. Последняя поставка истребителя состоится в конце 2025 года по заказу военно-морских сил (ВМС) США.

Решение закрыть сборочную линию Super Hornet в компании также объяснили тем, что это позволит ей увеличить количество сотрудников в своем военном центре в Сент-Луисе (штат Миссури) в течение следующих пяти лет и построить там три новых предприятия для производства современных самолетов.

Производство истребителя F/A-18 могут продлить до 2027 года, если Индия решит закупить их, передает агентство слова аэрокосмического консультанта Ричарда Абулафии. Однако, по его словам, конкурентом в этом вопросе у Boeing остается французский истребитель Dassault Rafale, который считается фаворитом.

F/A-18 Hornet, который разработал компания McDonnell Douglas в 1970-х годах, стал первым самолетом с крыльями из углеродного волокна и первым тактическим истребителем, который оснащен цифровым управлением. Истребители сыграли ключевую роль во время войны в Персидском заливе в 1991 году и обеспечивали круглосуточное боевое прикрытие в Афганистане десять лет спустя. Super Hornet, который является более крупной версией самолета с более мощными двигателями, поступила на вооружение в 1999 году.