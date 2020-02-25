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Суд арестовал имущество принадлежащего А1 производителя грибов и ягод

У инвесткомпании А1 возник конфликт из-за доли в 49% с бывшим совладельцем карельского производителя мороженых грибов и ягод. По претензиям экс-собственника МВД возбудило уголовное дело, а суд арестовал имущество «Русбиоальянса»
Завод «Карельский продукт» (Фото: rusbioalliance.com)

Имущество компании — производителя замороженных ягод и овощей «Русбиоальянс» (бренды «Вологодская ягода», «Карельский продукт», «Просто Здорово!»), принадлежащего инвестиционному подразделению «Альфа-Групп» А1, арестовано по решению 13-го апелляционного суда Петербурга, следует из судебных материалов. В ноябре 2019 года первая инстанция — Арбитражный суд Карелии — в качестве обеспечительных мер запретила отчуждать 49% ООО «Русбиоальянс».

Обеспечительные меры были наложены по иску компании Анатолия Еркулова, бывшего партнера основателя и гендиректора «Русбиоальянса» Сергея Помелова, сообщил РБК управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. По его словам, Еркулову ранее принадлежало 49% производителя.

А1 стала владельцем «Русбиоальянса» в 2019 году. В прошлом сентябре инвестподразделение «Альфа-Групп» получило 51%, выкупив этот пакет у Сергея Помелова. Владельцем оставшихся 49% «Русбиоальянса» А1, согласно информации ЕГРЮЛ, стала в октябре 2019 года: на эту долю, оформленную на ООО «Чикаго», и распространяются принятые арбитражем обеспечительные меры.

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Согласно материалам суда, истцом в споре с А1 выступает ООО «ГРСП «Магнит» (учредителем в ЕГРЮЛ указан Вадим Лукин), которое было ранее совладельцем «Русбиоальянса»: оно оспаривает передачу в пользу ООО «Чикаго» доли в 49%.

«Русбиоальянс» специализируется на сборе и переработке дикорастущих ягод и грибов, а также садовых ягод, фруктов и овощей. Компания, чьи производственные мощности находятся в Карелии, Коми, Архангельской и Вологодской областях, производит, по собственным данным, до 50 тыс. т продукции из ягод, грибов и овощей в год, которые используются в молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, для производства детского питания и мороженого, а также продаются в торговых сетях. Выручка «Русбиоальянса» по РСБУ в 2018 году, по данным базы СПАРК, составила 129 млн руб., чистый убыток — 180,4 млн руб.

Гендиректор «Русбиоальянса» Сергей Помелов в письменном комментарии РБК пояснил, что действительно приглашал Еркулова в бизнес: тот предоставил финансирование, за что получил долю в 49%. Но затем Еркулов, по версии Помелова, нарушил свои обязательства, а из-за недостатка средств появился риск дефолта перед поставщиками и крупнейшим кредитором — Промсвязьбанком. По словам Помелова, в конце 2018 года он обратился к А1 с просьбой о партнерстве и помощи в реструктуризации долгов.

Связаться с Еркуловым или представителями ООО «ГРСП «Магнит» не удалось: телефоны компании не отвечали. В открытых источниках указано, что Анатолий Еркулов занимал пост замгендиректора по капитальному строительству и инвестициям «Газпром межрегионгаза». В его пресс-службе уточнили, что Еркулов был их сотрудником, но уже полтора года там не работает. В А1 утверждают, что речь действительно идет о бывшем сотруднике одной из структур «Газпрома».

По версии Елинсона, когда А1 выкупила долю Помелова, Еркулов предложил выкупить его долг, в обеспечение которого он заложил свои 49% «Русбиоальянса». Но после того, как Еркулов получил деньги, он практически сразу нарушил условия возврата долга, «что вынудило А1 обратить взыскание на его пакет», сказал Елинсон. В результате А1 стала владельцем 100% «Русбиоальянса».

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После того как А1 стала собственником «Русбиоальянса», по словам Елинсона, компании было предоставлено оборотное финансирование, а также были достигнуты договоренности о реструктуризации долга с ее основным кредитором — Промсвязьбанком. В октябре 2019 года, когда А1 уже проинвестировала в «Русбиоальянс» 650 млн руб., представители Еркулова обратились в суд с иском к А1, требуя вернуть 49%.

Кроме того, как рассказывает Елинсон, по инициативе Еркулова в ноябре 2019 года МВД Карелии возбудило уголовное дело в отношении сотрудника А1, который якобы тайно похитил 49% долей в «Русбиоальянсе». «В рамках этих дел был наложен арест на все имущество «Русбиоальянса», которое к спору о долях отношения не имеет», — заявил Елинсон.

В судебных материалах в качестве третьего лица указан старший следователь следственного управления МВД Карелии Д.А. Кемляков. Управление возбудило уголовное дело, подтвердила начальник отдела информации и общественных связей республиканского МВД пАлександра Воронченко. Детали она не уточнила.

Авторы: Ирина Парфентьева, Елена Сухорукова
Теги: А1, арест имущества, дикорастущие грибы
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