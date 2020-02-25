Суд арестовал имущество принадлежащего А1 производителя грибов и ягод

У инвесткомпании А1 возник конфликт из-за доли в 49% с бывшим совладельцем карельского производителя мороженых грибов и ягод. По претензиям экс-собственника МВД возбудило уголовное дело, а суд арестовал имущество «Русбиоальянса»

Завод «Карельский продукт» (Фото: rusbioalliance.com)

Имущество компании — производителя замороженных ягод и овощей «Русбиоальянс» (бренды «Вологодская ягода», «Карельский продукт», «Просто Здорово!»), принадлежащего инвестиционному подразделению «Альфа-Групп» А1, арестовано по решению 13-го апелляционного суда Петербурга, следует из судебных материалов. В ноябре 2019 года первая инстанция — Арбитражный суд Карелии — в качестве обеспечительных мер запретила отчуждать 49% ООО «Русбиоальянс».

Обеспечительные меры были наложены по иску компании Анатолия Еркулова, бывшего партнера основателя и гендиректора «Русбиоальянса» Сергея Помелова, сообщил РБК управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. По его словам, Еркулову ранее принадлежало 49% производителя.

А1 стала владельцем «Русбиоальянса» в 2019 году. В прошлом сентябре инвестподразделение «Альфа-Групп» получило 51%, выкупив этот пакет у Сергея Помелова. Владельцем оставшихся 49% «Русбиоальянса» А1, согласно информации ЕГРЮЛ, стала в октябре 2019 года: на эту долю, оформленную на ООО «Чикаго», и распространяются принятые арбитражем обеспечительные меры.

Согласно материалам суда, истцом в споре с А1 выступает ООО «ГРСП «Магнит» (учредителем в ЕГРЮЛ указан Вадим Лукин), которое было ранее совладельцем «Русбиоальянса»: оно оспаривает передачу в пользу ООО «Чикаго» доли в 49%.