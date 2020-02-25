Суд арестовал имущество принадлежащего А1 производителя грибов и ягод

«Русбиоальянс» специализируется на сборе и переработке дикорастущих ягод и грибов, а также садовых ягод, фруктов и овощей. Компания, чьи производственные мощности находятся в Карелии, Коми, Архангельской и Вологодской областях, производит, по собственным данным, до 50 тыс. т продукции из ягод, грибов и овощей в год, которые используются в молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности, для производства детского питания и мороженого, а также продаются в торговых сетях. Выручка «Русбиоальянса» по РСБУ в 2018 году, по данным базы СПАРК, составила 129 млн руб., чистый убыток — 180,4 млн руб.
Гендиректор «Русбиоальянса» Сергей Помелов в письменном комментарии РБК пояснил, что действительно приглашал Еркулова в бизнес: тот предоставил финансирование, за что получил долю в 49%. Но затем Еркулов, по версии Помелова, нарушил свои обязательства, а из-за недостатка средств появился риск дефолта перед поставщиками и крупнейшим кредитором — Промсвязьбанком. По словам Помелова, в конце 2018 года он обратился к А1 с просьбой о партнерстве и помощи в реструктуризации долгов.
Связаться с Еркуловым или представителями ООО «ГРСП «Магнит» не удалось: телефоны компании не отвечали. В открытых источниках указано, что Анатолий Еркулов занимал пост замгендиректора по капитальному строительству и инвестициям «Газпром межрегионгаза». В его пресс-службе уточнили, что Еркулов был их сотрудником, но уже полтора года там не работает. В А1 утверждают, что речь действительно идет о бывшем сотруднике одной из структур «Газпрома».
По версии Елинсона, когда А1 выкупила долю Помелова, Еркулов предложил выкупить его долг, в обеспечение которого он заложил свои 49% «Русбиоальянса». Но после того, как Еркулов получил деньги, он практически сразу нарушил условия возврата долга, «что вынудило А1 обратить взыскание на его пакет», сказал Елинсон. В результате А1 стала владельцем 100% «Русбиоальянса».
После того как А1 стала собственником «Русбиоальянса», по словам Елинсона, компании было предоставлено оборотное финансирование, а также были достигнуты договоренности о реструктуризации долга с ее основным кредитором — Промсвязьбанком. В октябре 2019 года, когда А1 уже проинвестировала в «Русбиоальянс» 650 млн руб., представители Еркулова обратились в суд с иском к А1, требуя вернуть 49%.
Кроме того, как рассказывает Елинсон, по инициативе Еркулова в ноябре 2019 года МВД Карелии возбудило уголовное дело в отношении сотрудника А1, который якобы тайно похитил 49% долей в «Русбиоальянсе». «В рамках этих дел был наложен арест на все имущество «Русбиоальянса», которое к спору о долях отношения не имеет», — заявил Елинсон.
В судебных материалах в качестве третьего лица указан старший следователь следственного управления МВД Карелии Д.А. Кемляков. Управление возбудило уголовное дело, подтвердила начальник отдела информации и общественных связей республиканского МВД пАлександра Воронченко. Детали она не уточнила.