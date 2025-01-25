Дочь Бориса Александрова добилась передачи денег с его счета в Монако

Александрова давала деньги отцу для получения ВНЖ в Монако, но он не успел вернуть ей средства со счета в местном банке перед смертью. Суд исключил деньги из наследственной массы и постановил взыскать их с других наследников

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Дочь умершего основателя компании — производителя сырков «Ростагрокомплекс» Бориса Александрова (ранее бренд сырков носил название «Б.Ю. Александров») Екатерина добилась передачи ей средств со счета отца в банке Монако, следует из судебных документов в картотеке Черемушкинского суда.

Александров умер в 2020 году в возрасте 73 лет после заражения коронавирусом. В решении суда сказано, что Екатерина в 2019-м дала отцу беспроцентный заем и перечислила средства ему на счет в банке Монако для оформления вида на жительство (это было подтверждено выписками). Деньги Александров должен был вернуть 1 декабря 2020-го, но скончался за день до этого.

Родственники в суде оспорили договор, но Черемушкинский суд не согласился с их позицией. Однако Мосгорсуд встал на их сторону и признал соглашение недействительным ввиду несоблюдения формы.

Екатерина вновь обратилась в Черемушкинский суд, требуя, чтобы средства были признаны «неосновательным обогащением отца», а счет в Монако был исключен из наследственной массы умершего. Ответчиками выступили вдова бизнесмена Ольга Александрова, сын Константин Александров и дочь Наталья Кокота, о которой стало известно после смерти предпринимателя.

Суд вынес решение в пользу Екатерины, указав, что нужно «взыскать солидарно с <...> Александрова Константина Борисовича, Александровой Ольги Михайловны в пользу Александровой Екатерины Борисовны сумму неосновательного обогащения <...> в пределах стоимости наследственного имущества».

Кокота обжаловала это решение. В Черемушкинском суде рассматривается также иск Кокоты к Екатерине Александровой «о признании недостойным наследником».

«Решение суда первой инстанции является законным и справедливым, и мы не можем не отметить, что путь к победе хоть и по еще не вступившему в силу судебному решению является обоснованным восстановлением прав наследницы и полноправной собственницы денег, поскольку апостилированными банковскими выписками банка Монако доказано, что €500 тыс. принадлежали ей и ее мужу, французу Филиппу Дена, на праве собственности, которые они уже четыре года не могут вернуть», — сказал РБК адвокат Александровой Дмитрий Ильчаков.

Защитник добавил, что Кокота в суде заявляла о пропущенном сроке исковой давности, но суд первой инстанции согласился с позицией адвоката Александровой, поскольку срок по требованиям о взыскании неосновательного обогащения начал течь не ранее признания Мосгорсудом 4 июля 2024 года сделки между Екатериной и отцом недействительной, а не с даты ее заключения 26 сентября 2019 года.

Екатерина Александрова незадолго до смерти отца стала владелицей торговых марок сырков «Б.Ю. Александров». Когда бизнесмен скончался, она подала иски к «Ростагрокомплексу» и другим компаниям, использовавшим бренд с фамилией, потребовала возместить ей убытки в размере 1,49 млрд руб. (так как ей должны были поступать выплаты за использование брендов), изъять из оборота и уничтожить все товары с изображением товарных знаков «Б.Ю. Александров». В итоге было принято решение о смене названия сырков на «А.Ростагрокомплекс».