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Бизнес ,  

Производитель объяснил смену названия сырков «Б.Ю. Александров»

Сырки «Б.Ю. Александров» сменили название — они будут продаваться под брендом «А, Ростагрокомплекс». Глава «Ростагрокомплекса» Еремеев объяснил ребрендинг разногласиями с наследницей торговых марок
Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости
Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

Ребрендинг глазированных сырков «Б.Ю. Александров» проводится в связи с «разногласиями» с наследницей торговых марок Екатериной Александровой по поводу использования брендов. Об этом РБК сообщил генеральный директор «Ростагрокомплекса» Борис Еремеев.

«Все линейки продукции переименованы, товары уже отгружаются в торговые сети», — добавил он.

Ранее Forbes со ссылкой на источник, близкий к Екатерине Александровой, сообщил, что сырки «Б.Ю. Александров» будут продаваться под новым названием — «А, Ростагрокомплекс».

Президент «Ростагрокомплекса» и основатель бренда Борис Александров умер в ноябре 2020 года. Незадолго до смерти он передал торговые марки «Б.Ю. Александров» своей дочери Екатерине.

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Она, в свою очередь, подала иски к «Ростагрокомплексу» и другим компаниям, использовавшим бренд с ее фамилией, потребовала возместить ей убытки в размере 1,49 млрд руб., изъять из оборота и уничтожить все товары с изображением товарных знаков «Б.Ю. Александров».

Как пишет Forbes, в иске Александровой говорилось, что она заключила с производителем сырков лицензионные договоры, которые позволяли «Ростагрокомплексу» пользоваться товарными знаками «Б.Ю. Александров Gourmet», «Б.Ю. Александров» и «Б.Ю. Александров Mini Biscuini»: за это он должен был выплачивать определенную долю от выручки. Однако компания нарушила обязательства, подчеркнула Александрова. Лицензионное соглашение на использование бренда было разорвано в январе этого года.

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Тем не менее «Ростагрокомплекс» продолжил «незаконно использовать исключительные права на товарные знаки», говорится в другой досудебной претензии.

«Ростагрокомплекс» является основным операционным юрлицом завода, выпускающего в том числе сырки. Компания анонсировала на 26 июня начало продаж сырков под новой торговой маркой.

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Теги
Компании
Виктория Тютина Виктория Тютина, Анна Левинская
сырки название
РОСТАГРОКОМПЛЕКС

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