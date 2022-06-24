Производитель объяснил смену названия сырков «Б.Ю. Александров»
Ребрендинг глазированных сырков «Б.Ю. Александров» проводится в связи с «разногласиями» с наследницей торговых марок Екатериной Александровой по поводу использования брендов. Об этом РБК сообщил генеральный директор «Ростагрокомплекса» Борис Еремеев.
«Все линейки продукции переименованы, товары уже отгружаются в торговые сети», — добавил он.
Ранее Forbes со ссылкой на источник, близкий к Екатерине Александровой, сообщил, что сырки «Б.Ю. Александров» будут продаваться под новым названием — «А, Ростагрокомплекс».
Президент «Ростагрокомплекса» и основатель бренда Борис Александров умер в ноябре 2020 года. Незадолго до смерти он передал торговые марки «Б.Ю. Александров» своей дочери Екатерине.
Она, в свою очередь, подала иски к «Ростагрокомплексу» и другим компаниям, использовавшим бренд с ее фамилией, потребовала возместить ей убытки в размере 1,49 млрд руб., изъять из оборота и уничтожить все товары с изображением товарных знаков «Б.Ю. Александров».
Как пишет Forbes, в иске Александровой говорилось, что она заключила с производителем сырков лицензионные договоры, которые позволяли «Ростагрокомплексу» пользоваться товарными знаками «Б.Ю. Александров Gourmet», «Б.Ю. Александров» и «Б.Ю. Александров Mini Biscuini»: за это он должен был выплачивать определенную долю от выручки. Однако компания нарушила обязательства, подчеркнула Александрова. Лицензионное соглашение на использование бренда было разорвано в январе этого года.
Тем не менее «Ростагрокомплекс» продолжил «незаконно использовать исключительные права на товарные знаки», говорится в другой досудебной претензии.
«Ростагрокомплекс» является основным операционным юрлицом завода, выпускающего в том числе сырки. Компания анонсировала на 26 июня начало продаж сырков под новой торговой маркой.