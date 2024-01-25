Владелец «Тоттенхэма» признал вину в деле о передаче инсайдов любовнице
Британский миллиардер Джо Льюис планирует признать вину по некоторым вменяемым ему обвинениям, сообщил его адвокат на слушаниях в федеральном суде Манхэттена, передает Reuters. Состояние бизнесмена — $6,2 млрд.
Tavistock Group, семейный траст 86-летнего Льюиса, контролирует большую часть футбольной команды «Тоттенхэм Хотспур». В 2023 году бизнесмена обвинили в передаче инсайдерской информации о принадлежащих ему компаниях своему романтическому партнеру, друзьям, личным помощникам, а также двум частным пилотам — Патрику О'Коннору и Брайану Во. По подсчетам прокуроров, это позволило получателям информации заработать миллионы долларов.
Как уточняет The Athletic, под романтическим партнером имеется в виду 33-летняя Кэролин Картер, которую в материалах суда называют «Подругой» (the Girlfriend). Во время посещения Южной Кореи он передал ей инсайдерскую информацию об акциях, за счет чего она заработала $849 тыс. Они поддерживали романтическую связь с 2013 по 2020 год.
Миллиардера обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами по 16 пунктам и в сговоре по трем пунктам предполагаемых преступлений, совершенных с 2013 по 2021 год. По утверждению прокуроров, Льюис собрал инсайдерскую информацию о четырех компаниях (среди них Mirati Therapeutics и BCTG Acquisition), в которые он инвестировал через свой хедж-фонд; данные были переданы с 2019 по 2021 год. Льюис отпущен под залог в $300 млрд, который обеспечен его яхтой «Авива» и частным самолетом.
Двум частным пилотам также предъявлены обвинения, никто из трех фигурантов на слушаниях в прошлом году вину не признал. Прокурор Манхэттена США Дамиан Уильямс назвал действия Льюиса «классической корпоративной коррупцией».
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