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Владелец «Тоттенхэма» признал вину в деле о передаче инсайдов любовнице

Владелец «Тоттенхэма» Льюис признает вину в инсайдерской торговле акциями
86-летний миллиардер передавал сведения о своих компаниях подруге и друзьям, тем удалось благодаря этому заработать миллионы долларов, считают прокуроры США. Он готов признать вину, сообщил адвокат
Джо Льюис (в центре)
Джо Льюис (в центре)

Британский миллиардер Джо Льюис планирует признать вину по некоторым вменяемым ему обвинениям, сообщил его адвокат на слушаниях в федеральном суде Манхэттена, передает Reuters. Состояние бизнесмена — $6,2 млрд.

Tavistock Group, семейный траст 86-летнего Льюиса, контролирует большую часть футбольной команды «Тоттенхэм Хотспур». В 2023 году бизнесмена обвинили в передаче инсайдерской информации о принадлежащих ему компаниях своему романтическому партнеру, друзьям, личным помощникам, а также двум частным пилотам — Патрику О'Коннору и Брайану Во. По подсчетам прокуроров, это позволило получателям информации заработать миллионы долларов.

Как уточняет The Athletic, под романтическим партнером имеется в виду 33-летняя Кэролин Картер, которую в материалах суда называют «Подругой» (the Girlfriend). Во время посещения Южной Кореи он передал ей инсайдерскую информацию об акциях, за счет чего она заработала $849 тыс. Они поддерживали романтическую связь с 2013 по 2020 год.

Миллиардера обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами по 16 пунктам и в сговоре по трем пунктам предполагаемых преступлений, совершенных с 2013 по 2021 год. По утверждению прокуроров, Льюис собрал инсайдерскую информацию о четырех компаниях (среди них Mirati Therapeutics и BCTG Acquisition), в которые он инвестировал через свой хедж-фонд; данные были переданы с 2019 по 2021 год. Льюис отпущен под залог в $300 млрд, который обеспечен его яхтой «Авива» и частным самолетом.

Двум частным пилотам также предъявлены обвинения, никто из трех фигурантов на слушаниях в прошлом году вину не признал. Прокурор Манхэттена США Дамиан Уильямс назвал действия Льюиса «классической корпоративной коррупцией».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тоттенхэм США инсайдер
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