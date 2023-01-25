Бывшая «дочка» Otis выкупила себе талисман из советского мультфильма

Права на использование образа были выкуплены у «Союзмультфильма», сумма сделки не раскрывается, но, как рассказали РБК в компании, она была «очень значительной»

Фото: «МЕТЕОР Лифт»

Талисманом компании «Метеор Лифт» (бывшее российское подразделение международной компании Otis Worldwide Corporation) стал один из игроков команды «Метеор» из знаменитого цикла советских мультфильмов, в который входит в том числе и лента «Шайбу! Шайбу!».

Права на использование образа были выкуплены у «Союзмультфильма», сумма сделки не раскрывается, но она была «очень значительной», рассказала РБК заместитель генерального директора S8 Capital Екатерина Тутон (с июля 2022 года бывшая «дочка» Otis входит в многопрофильный холдинг S8 Capital).

«Нам показалось интересным и совпадение названия команды («Метеор») как символа скорости, так и неоднозначный характер персонажа, наделенного не только положительными чертами. Такие мемы лучше запоминаются и находят эмоциональный отклик у людей», — рассказал РБК директор по стратегическому маркетингу «Метеор Лифт» Денис Дрягин.

Хоккеистов команды «Метеор», как они показаны в двух мультфильмах («Шайбу! Шайбу!» и «Матч-реванш»), нельзя назвать однозначно хорошими парнями. Они прекрасно играют в хоккей, однако чрезмерно задаются, при неудачах злятся, а в игре не стесняются пускаться на хитрости. Тем не менее одолеть классических хороших парней из «Вымпела» «Метеору» удается только в следующем фильме цикла — «Метеор» на ринге». Там спортсмены переключаются на бокс, и капитан «Метеора» побеждает в решающем поединке, после чего игроки обеих команд наконец становятся друзьями. При этом именно неоднозначные игроки «Метеора», а не хоккеисты «Вымпела», являются главными героями цикла — в последних двух мультфильмах («В гостях у лета» и «Приходи на каток») вымпеловцев нет вовсе, зато капитан «Метеора» раскрывается как настоящий герой, спасая из проруби тонущую девушку.

Мультфильмы про «Метеор» были созданы режиссером Борисом Дёжкиным в 1963–1981 годах, и с тех пор их (особенно «Шайбу! Шайбу!» и «Матч-реванш») регулярно показывают по телевизору, ленты удостаивались наград на различных фестивалях спортивного кино.

Американская Otis, один из крупнейших в мире производителей лифтов и эскалаторов, перестала принимать новые заказы в России и приостановила инвестиции в развитие предприятия в стране в марте 2022 года. В июле того же года Otis сообщила, что продала свой российский бизнес компании Ice Development, входящей в структуру холдинга S8 Capital. Тогда сообщалось, что производство лифтов на предприятии в Санкт-Петербурге продолжится под новым брендом, но сам бренд назван не был. В декабре стало известно, что ООО «Отис Лифт» сменило название на «Метеор Лифт».

25 января новый бренд был представлен официально. «Метеор — явление, ради которого человек всегда поднимал взгляд к небу. Это сочетание скорости, впечатляющего зрелища и головокружительных возможностей, для встречи с которыми нужны наука и технологии. Выше только звезды», — объяснил выбор названия Дрягин.

С 27 января под новым брендом на заводе в Санкт-Петербурге будут выпускаться лифты Meteor.

По собственным данным компании, среди лифтов, установленных в России в 2021 году, на Otis приходится около 16%.