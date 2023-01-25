Бывшая «дочка» Otis выкупила себе талисман из советского мультфильма
Талисманом компании «Метеор Лифт» (бывшее российское подразделение международной компании Otis Worldwide Corporation) стал один из игроков команды «Метеор» из знаменитого цикла советских мультфильмов, в который входит в том числе и лента «Шайбу! Шайбу!».
Права на использование образа были выкуплены у «Союзмультфильма», сумма сделки не раскрывается, но она была «очень значительной», рассказала РБК заместитель генерального директора S8 Capital Екатерина Тутон (с июля 2022 года бывшая «дочка» Otis входит в многопрофильный холдинг S8 Capital).
«Нам показалось интересным и совпадение названия команды («Метеор») как символа скорости, так и неоднозначный характер персонажа, наделенного не только положительными чертами. Такие мемы лучше запоминаются и находят эмоциональный отклик у людей», — рассказал РБК директор по стратегическому маркетингу «Метеор Лифт» Денис Дрягин.
Хоккеистов команды «Метеор», как они показаны в двух мультфильмах («Шайбу! Шайбу!» и «Матч-реванш»), нельзя назвать однозначно хорошими парнями. Они прекрасно играют в хоккей, однако чрезмерно задаются, при неудачах злятся, а в игре не стесняются пускаться на хитрости. Тем не менее одолеть классических хороших парней из «Вымпела» «Метеору» удается только в следующем фильме цикла — «Метеор» на ринге». Там спортсмены переключаются на бокс, и капитан «Метеора» побеждает в решающем поединке, после чего игроки обеих команд наконец становятся друзьями. При этом именно неоднозначные игроки «Метеора», а не хоккеисты «Вымпела», являются главными героями цикла — в последних двух мультфильмах («В гостях у лета» и «Приходи на каток») вымпеловцев нет вовсе, зато капитан «Метеора» раскрывается как настоящий герой, спасая из проруби тонущую девушку.
Мультфильмы про «Метеор» были созданы режиссером Борисом Дёжкиным в 1963–1981 годах, и с тех пор их (особенно «Шайбу! Шайбу!» и «Матч-реванш») регулярно показывают по телевизору, ленты удостаивались наград на различных фестивалях спортивного кино.
Американская Otis, один из крупнейших в мире производителей лифтов и эскалаторов, перестала принимать новые заказы в России и приостановила инвестиции в развитие предприятия в стране в марте 2022 года. В июле того же года Otis сообщила, что продала свой российский бизнес компании Ice Development, входящей в структуру холдинга S8 Capital. Тогда сообщалось, что производство лифтов на предприятии в Санкт-Петербурге продолжится под новым брендом, но сам бренд назван не был. В декабре стало известно, что ООО «Отис Лифт» сменило название на «Метеор Лифт».
25 января новый бренд был представлен официально. «Метеор — явление, ради которого человек всегда поднимал взгляд к небу. Это сочетание скорости, впечатляющего зрелища и головокружительных возможностей, для встречи с которыми нужны наука и технологии. Выше только звезды», — объяснил выбор названия Дрягин.
С 27 января под новым брендом на заводе в Санкт-Петербурге будут выпускаться лифты Meteor.
По собственным данным компании, среди лифтов, установленных в России в 2021 году, на Otis приходится около 16%.