ЛУКОЙЛ пригрозил судом после сообщений о поставках топлива Украине

ЛУКОЙЛ оставил за собой право обратиться в суд из-за сообщений о поставках топлива Украине

Компания заявила, что топливо с ее завода в Бургасе в Болгарии в прошлом году не поставлялось Украине. ЛУКОЙЛ допустил, что подаст в суд «для защиты своей деловой репутации»

Фото: Олеся Астахова / Reuters

ЛУКОЙЛ может обратиться в суд из-за «спекулятивных» сообщений СМИ о поставках топлива с завода компании в Болгарии Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«ЛУКОЙЛ в связи с новой волной спекулятивных публикаций в СМИ еще раз заявляет, что не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию в Украину с завода в Бургасе (Болгария) или через какие-либо иные каналы. <...> Компания оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации», — сказано в сообщении компании.

Неделю назад Die Welt написала, что весной прошлого года Болгария начала тайно поставлять Украине дизельное топливо и боеприпасы. Издание указало, что топливо в то время производили только из российской нефти. Солярку делают на нефтехимическом комбинате в Бургасе, которым владеет ЛУКОЙЛ.

«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» занимается приемом, хранением и переработкой нефти и является основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. Также продукция НПЗ поставляется в Европу, Средиземноморье и Азию.

По данным газеты, в апреле—августе Болгария передала Украине до 40% необходимого объема дизельного топлива.

То, что София помогала Киеву, подтвердил Welt глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, тогда возглавлявший болгарское правительство Кирил Петков «продемонстрировал принципиальность» и решил тайно оказать помощь Украине, несмотря на то, что некоторые другие болгарские политики не хотели этого делать. Кулеба говорил о поставках оружия.

Петков также указывал, что оружие из Болгарии поступало на Украину, но речь шла не о прямой помощи властей, а о возможности для украинских компаний и компаний стран НАТО получать необходимое у поставщиков из Болгарии. Официально София не объявляла о помощи Киеву.