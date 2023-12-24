Маск после победы Милея заинтересовался аргентинским литием

Аргентина — четвертый по величине производитель лития в мире. Маск в прошлом году допускал, что Tesla может заняться добычей металла, отметив, что «литий есть практически в любой точке Земли», но темпы его переработки низкие

Илон Маск (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск во время разговора с президентом Аргентины Хавьером Милеем выразил заинтересованность в месторождениях лития в республике. Об этом Милей рассказал в эфире Canal 13.

«Илон Маск, правительство Соединенных Штатов и американские компании заинтересованы в аргентинском литии», — сообщил Милей (цитата по La Nacion). По словам президента, прежде всего иностранным компаниям необходима правовая база, чтобы гарантировать соблюдение прав собственности, «чтобы они могли зарабатывать деньги».

Аргентина вместе с Чили и Боливией образуют так называемый литиевый треугольник, в этом районе находится более 50% мировых запасов лития. Страна вместе с Австралией, Чили и Китаем входит в четверку крупнейших производителей лития. По данным Геологической службы США, в 2020 году там добыли 6200 тонн этого металла.

Литий используется в литийионных аккумуляторах электромобилей. В апреле 2022 года Маск, который возглавляет Tesla, допустил, что компания может начать добычу и переработку металла в промышленных масштабах. «Недостатка в самом элементе нет, литий есть практически в любой точке Земли, но темпы добычи/переработки низкие», — говорил он тогда. О производстве лития в Tesla задумались за несколько лет до этого: как писал Bloomberg, в 2020 году компания получила право на добычу в штате Невада.

Маск и Милей начали общаться, когда последний стал кандидатом в президенты Аргентины, отмечает издание C5N. Они обменивались постами в X (бывшая Twitter), а после победы Милея на выборах в ноябре Маск написал, что страну ждет процветание. Миллиардера пригласили на инаугурацию Милея 10 декабря, но тот не приехал. По словам Милея, американский бизнесмен посетит Аргентину в следующем году.