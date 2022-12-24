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Bloomberg сообщил о резком падении добычи газа в США из-за замерзших труб

Bloomberg: добыча природного газа в США рекордно упала из-за морозов и замерзших труб
Аналитики агентства подсчитали, что из-за рекордных морозов суточная добыча газа за 23 декабря сократилась на почти 10%. Это связано с замерзшими трубами и приостановкой добыче на некоторых месторождениях
Фото: Carlos Osorio / Reuters
Фото: Carlos Osorio / Reuters

В пятницу 23 декабря добыча природного газа в США пережила самое большое однодневное падение более чем за десятилетие, сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков агентства, поставки газа в США за сутки сократились на 2,8 млн куб. м или почти 10% от добычи. Это связано с сильным зимним штормом, обрушившимся на большую часть Северной Америки, из-за которого замерзла жидкость в магистральных газопроводах, а газодобытчики были вынуждены закрыть часть скважен.

В то же время внутренний спрос на газ вырос до самого высокого дневного уровня с начала 2019 года, отмечает Bloomberg. Аналитики ожидают, что восстановить уровень добычи удастся не ранее субботы.

Снежная буря обрушилась на большую часть Соединенных Штатов 23 декабря. По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), в пятницу более 200 млн американцев в 48 штатах получили рекомендации или предупреждения о повышенном уровне опасности. Синоптики уточнили, что карта метеорологической службы «отображает одно из самых обширных предупреждений и рекомендаций о зимней погоде за всю историю наблюдений».

По данным веб-сайта PowerOutage, который отслеживает отчеты коммунальных служб, из-за перебоев в подаче электроэнергии более 1,5 млн домов и предприятий остались без света, передает Associated Press. Из-за бури погибли как минимум 16 человек.

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