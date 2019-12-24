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Совет директоров «Газпрома» утвердил увеличение выплат акционерам
В соответствии с принятым решением, размер дивидендов планируется увеличить до 50% чистой прибыли компании в течение трех лет
Газпром GAZP ₽254,87 -0,05% Купить
Фото: Дмитрий Новожило / Ведомости / ТАСС

Совет директоров «Газпрома» во вторник, 24 декабря, утвердил новую дивидендную политику компании, в соответствии с которой в 2022 году планируется увеличить долю выплат акционерам до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Увеличивать ее планируется поэтапно, так что выплаты составят:

  • не менее 30% — по итогам 2019 года;
  • не менее 40% — по итогам 2020 года;
  • не менее 50% — по итогам 2021 года и последующих лет.

В соответствии с предыдущей версией дивидендной политики, утвержденной в 2010 году, максимальный размер дивидендных выплат был увеличен с 30% до 35% от чистой прибыли.

«Новая дивидендная политика направлена на обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и создание условий для увеличения доходов акционеров при поддержании высокого уровня финансовой устойчивости компании», — говорится в сообщении управления информации «Газпрома».

В компании пояснили также, что в дивидендной политике четко прописан порядок расчета размера дивидендов, а в случае необходимости совет директоров «Газпрома» сможет рекомендовать собранию акционеров уменьшить выплаты.

12 декабря проект дивидендной политики был одобрен правлением «Газпрома». На выплате госкомпаниями в виде дивидендов 50% прибыли по МСФО традиционно настаивает Минфин. Государство получает чуть более половины дивидендов «Газпрома»: его доля составляет 50,23%, остальные акции — у частных инвесторов.

По итогам 2017 года компания выплатила своим акционерам по 8,04 руб. на акцию, или в общей сложности 190,3 млрд руб. (около 26% чистой прибыли по МСФО), по итогам 2018 года — по 16,61 руб. на акцию, или 393,2 млрд руб. (27% чистой прибыли по МСФО).

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Газпром»
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