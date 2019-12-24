Совет директоров «Газпрома» утвердил увеличение выплат акционерам

В соответствии с принятым решением, размер дивидендов планируется увеличить до 50% чистой прибыли компании в течение трех лет

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Совет директоров «Газпрома» во вторник, 24 декабря, утвердил новую дивидендную политику компании, в соответствии с которой в 2022 году планируется увеличить долю выплат акционерам до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Увеличивать ее планируется поэтапно, так что выплаты составят:

не менее 30% — по итогам 2019 года;

не менее 40% — по итогам 2020 года;

не менее 50% — по итогам 2021 года и последующих лет.

В соответствии с предыдущей версией дивидендной политики, утвержденной в 2010 году, максимальный размер дивидендных выплат был увеличен с 30% до 35% от чистой прибыли.

«Новая дивидендная политика направлена на обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и создание условий для увеличения доходов акционеров при поддержании высокого уровня финансовой устойчивости компании», — говорится в сообщении управления информации «Газпрома».

В компании пояснили также, что в дивидендной политике четко прописан порядок расчета размера дивидендов, а в случае необходимости совет директоров «Газпрома» сможет рекомендовать собранию акционеров уменьшить выплаты.