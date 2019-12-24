В США начали расследование в отношении BMW

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заподозрила автопроизводителя в искусственном завышении данных о продаже машин. Ранее за аналогичное нарушение $40 млн выплатил Fiat Chrysler

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

«С нами связалась SEC, мы будем полностью сотрудничать по их расследованию», — сообщил он WSJ.

SEC выясняет, мог ли BMW искусственно завышать данные о своих продажах в США, уточняют издания. Речь идет о практике, когда дилеры регистрируют автомобили компании как проданные, хотя фактически этого еще не произошло. Bloomberg со ссылкой на собственные расследования добавляет, что BMW платит «надбавки» своим дилерам на протяжении многих лет.

Как отмечает WSJ, в сентябре Fiat Chrysler согласилась выплатить $40 млн по аналогичным обвинениям. В результате компания пересмотрела свои отчеты, свидетельствующие о росте продаж автомобилей на протяжении 75 месяцев подряд. Выяснилось, что на самом деле успешная серия прервалась в сентябре 2013 года, на три года раньше, чем утверждала компания.