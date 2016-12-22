Организаторы «Мисс Америка» ушли в отставку после публикации их переписки

Руководители Miss America Organization, компании, которая организовывает конкурс «Мисс Америка», подали в отставку после публикации в СМИ их личной переписки, в которой они «оскорбительно высказывались об участницах конкурса». Об этом сообщает Associated Press.
В отставку подали президент Miss America Organization Джош Рэндл, председатель совета директоров Лин Уайднер и СЕО Сэм Хаскелл. Их отставка случилась менее чем через неделю после публикации в Huffington Post внутренней электронной переписки руководства компании. В статье рассказывалось, что руководство конкурса в электронных письмах оставляет сексистские комментарии об участницах конкурса, а также высмеивает прошлых победительниц «Мисс Америка», используя ненормативную лексику. В частности, в одной из переписок Джош Рэндл осуждал бывшую победительницу конкурса «Мисс Америка» Мэллори Хэган, набравшую вес после победы в конкурсе, а Сэм Хаскелл развивал тему количества ее партнеров.
Джош Рэндл в комментарии AP принес извинения за личные письма, в которых он обсуждал Хэган. «Я извиняюсь перед Мэллори за ошибки в суждениях», — сообщил Рэндл, — «Это не отражает мои ценности или ценности, которые я старался продвигать, работая в Miss America Organization». Он добавил, что сложившаяся ситуация не была вызвана им, однако он все равно вынужден подать в отставку.
Ранее десятки бывших победительниц конкурса, в том числе и Хэган, подписали петицию с требованием к руководству Miss America Organization уйти в отставку из-за опубликованных писем. После публикации в Huffington Post компания Dick Clark Productions отказалась выступать спонсором конкурса.