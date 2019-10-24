Глава ВТБ заявил о «санкционной паузе» по отношению к России

Андрей Костин рассчитывает, что в ближайшее время не стоит ждать усиления санкционного давления на Москву. Более того, он допустил «подвижки» для облегчения режима санкций со стороны европейских стран

Андрей Костин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в ближайшее время не стоит ждать ужесточения санкций против России.

«Я думаю, что сейчас какая-то такая санкционная пауза наступила», — сказал Костин (цитата по ТАСС), выразив надежду, что в ближайшее время усиления санкционного давления не будет. Более того, Костин допустил, что «будут какие-то подвижки», которые позволят европейским странам облегчить санкционный режим против России.

Говоря о мерах, введенных против ВТБ, Костин назвал их серьезным препятствием. В частности, отметил он, инвесторы опасаются покупать акции ВТБ, «хотя, строго говоря, в правовом плане продажа существующих акций не является нарушением санкций».

ВТБ находится под санкциями США и ЕС с 2014 года из-за событий на Украине. Сам Костин также включен в санкционные списки США. В середине октября он называл санкции одним из важнейших вызовов для банка. По его словам, существует «постоянная угроза» новых ограничений, которые касаются не только банковского сектора, но и клиентов ВТБ. Все это создает «неопределенность», которая также может повлиять на бизнес, говорил банкир.