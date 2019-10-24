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Премия РБК ,  
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Кьелл Нордстрем: «В будущем власть перейдет к женщинам»
Шведский экономист и бизнес-тренер — о том, как временная монополизация развивает рынок, почему ресурсы Земли не закончатся, а роль технологий переоценена. Прогнозы помогут сыграть на опережение и добиться новых успехов в бизнесе
Кьелл Нордстрем (Фото: Axess TV / YouTube )
  • По мнению Нордстрема, в следующие 30 лет фокус внимания будет направлен на города и женщин в городах, планета трансформируется с 220 стран до 600 городов.
  • Благодаря развитию технологий мы сможем найти альтернативы и справиться с нехваткой ресурсов.
  • Скоро все, что можно оцифровать, будет оцифровано и перестанет приносить прибыль. А все, что нельзя оцифровать, становится крайне ценным.
  • В странах с высокой производительностью труда, таких как Швеция и Япония, лишь 5–8% рабочих мест может быть заменено роботами, в странах с низкой производительностью машины заменят около 15–20% рабочих мест.

Полную версию материала читайте на «РБК Prо»

Пока высокотехнологичные решения все еще актуальны и даже необходимы для создания и развития бизнеса, вы можете рассказать о своих инновационных проектах в заявке на Премию РБК. Выдвигайте своего кандидата — человека, чьи достижения в 2019 году вы считаете исключительными, — в специальной форме на сайте Премии РБК до 1 ноября.

Теги: премия РБК
Индустрия 4.0: Как найти свое место в мире новых технологий Все материалы
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