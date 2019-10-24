Премия РБК , 24 окт, 09:06
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Кьелл Нордстрем: «В будущем власть перейдет к женщинам»
Шведский экономист и бизнес-тренер — о том, как временная монополизация развивает рынок, почему ресурсы Земли не закончатся, а роль технологий переоценена. Прогнозы помогут сыграть на опережение и добиться новых успехов в бизнесе
Кьелл Нордстрем
- По мнению Нордстрема, в следующие 30 лет фокус внимания будет направлен на города и женщин в городах, планета трансформируется с 220 стран до 600 городов.
- Благодаря развитию технологий мы сможем найти альтернативы и справиться с нехваткой ресурсов.
- Скоро все, что можно оцифровать, будет оцифровано и перестанет приносить прибыль. А все, что нельзя оцифровать, становится крайне ценным.
- В странах с высокой производительностью труда, таких как Швеция и Япония, лишь 5–8% рабочих мест может быть заменено роботами, в странах с низкой производительностью машины заменят около 15–20% рабочих мест.
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