Кьелл Нордстрем: «В будущем власть перейдет к женщинам»

Шведский экономист и бизнес-тренер — о том, как временная монополизация развивает рынок, почему ресурсы Земли не закончатся, а роль технологий переоценена. Прогнозы помогут сыграть на опережение и добиться новых успехов в бизнесе

Кьелл Нордстрем (Фото: Axess TV / YouTube )

По мнению Нордстрема, в следующие 30 лет фокус внимания будет направлен на города и женщин в городах, планета трансформируется с 220 стран до 600 городов.

Благодаря развитию технологий мы сможем найти альтернативы и справиться с нехваткой ресурсов.

Скоро все, что можно оцифровать, будет оцифровано и перестанет приносить прибыль. А все, что нельзя оцифровать, становится крайне ценным.

В странах с высокой производительностью труда, таких как Швеция и Япония, лишь 5–8% рабочих мест может быть заменено роботами, в странах с низкой производительностью машины заменят около 15–20% рабочих мест.

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