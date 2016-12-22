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«Ведомости» узнали о законопроекте по легализации параллельного импорта
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«Ведомости» узнали о законопроекте по легализации параллельного импорта
Бизнес, 02:23
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«Ведомости» узнали о законопроекте по легализации параллельного импорта
Поправки разработала Федеральная антимонопольная служба. Предлагается разрешить импорт товаров без разрешения владельца бренда с 2021 года. Документ уже направлен в Минэкономразвития, знают «Ведомости»
Глава ФАС Игорь Артемьев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект, который легализует так импорт некоторых видов товаров без разрешения владельцев брендов (так называемый параллельный импорт). Об этом сообщает газета «Ведомости», которая ознакомилась с данным документом, его подлинность изданию подтвердил один из федеральных чиновников.

Речь идет о проекте поправок в Гражданский кодекс. Они позволяют правительству с 2021 года на срок до пяти лет открывать границу для параллельного импорта отдельных товаров. В частности, проект поправок ФАС предлагает разрешить параллельный импорт в четырех случаях: если товары недоступны или их не хватает в России, цены завышены или если товары качественно отличаются от аналогов, продаваемых в других странах.

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В пояснительной записке к документу сказано, что пока развитие производства и технологий в России не позволяет удовлетворить большинство потребностей людей за счет внутренних ресурсов. По мнению ведомства, легализация параллельного импорта может увеличить конкуренцию, что приведет к снижению цен.

Как уточняет издание, в августе премьер Дмитрий Медведев поручил ФАС подготовить предложения о легализации параллельного импорта. Согласно поручению, служба должна была сделать это до 10 октября. 

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Представитель Минэкономразвития заявил изданию, что законопроект уже поступил в министерство. В ФАС, Минпромторге и Минздраве не ответили на запросы издания, в ФТС от комментариев отказались, добавляет газета.

В настоящее время Гражданский кодекс запрещает параллельный импорт. Ввозить товар в Россию может только правообладатель или официальный дилер. ФАС с 2012 года выступает за легализацию параллельного импорта. «Либерализация параллельного импорта будет способствовать развитию конкуренции и создаст предпосылки для снижения цен на импортные товары», — заявлял еще тогда глава ФАС Игорь Артемьев.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: законопроекты , импорт
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