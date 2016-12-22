ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,18 65,83 EUR Нал. 77,08 75,75 USD Бирж. 66,25 -0,31 EUR Бирж. 76,15 -0,33 USD ЦБ. 66,40 -0,57 EUR ЦБ. 76,21 -0,78 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 6596,30 -61,60 IMOEX 2443,83 -0,43% RTSI 1159,47 +0,11% Brent 84,73 +1,35% DJIA 26430,57 -0,24% Nasdaq 7739,73 +0,04%
Эксперты обратили внимание на «аномальные» показатели импорта в Россию
Лента новостей
Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 06:08, РБК и Сбербанк Эксперты обратили внимание на «аномальные» показатели импорта в Россию 05:47, Экономика Уволенный режиссер «Стражей галактики» напишет сценарий к фильму DC 05:35, Общество Замминистра Минкомсвязи рассказал о переносе даты перехода на цифровое ТВ 04:47, Технологии и медиа Появились фото и видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске 04:34, Общество Суд в США решил отправить хакера Никулина на психиатрическое обследование 04:20, Общество Украина намерена внести проект резолюции ГА ООН о «милитаризации Крыма» 03:56, Политика «Коммерсантъ» узнал детали опроса «взяткодателя» из дела Шакро Молодого 03:29, Общество Авиакомпания рассказала о четырех пострадавших из-за инцидента в Якутске 03:13, Общество Трутнев рассказал о сроке представления Путину идеи переноса столицы ДФО 02:50, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 02:34, РБК и Инвитро Министр юстиции Франции попросила Google убрать снимки тюрем на картах 02:21, Общество Трамп определился со сроками проведения новой встречи с Ким Чен Ыном 01:56, Политика Трамп ввел режим ЧП в штате Флорида из-за надвигающегося урагана «Майкл» 01:51, Общество В Росавиации заявили о начале расследования инцидента в Якутске 01:20, Общество The Sun узнала о возросшем до четырех количестве «жертв» Роналду 00:58, Общество Небензя пообещал сделать покидающей ООН Никки Хейли прощальный подарок 00:25, Политика В Боснии на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв 00:18, Общество Аэропорт Якутска временно закрыли из-за инцидента с Sukhoj Superjet-100 09 окт, 23:45, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 09 окт, 23:43, РБК и Мираторг Счетная палата США упрекнула Пентагон в слабой защите оружия от кибератак 09 окт, 23:30, Политика Появилось видео пожара в здании Академии ФСИН в Рязани 09 окт, 23:26, Общество Кавказ обогнал остальную Россию по телесмотрению боя Нурмагомедова 09 окт, 23:20, Технологии и медиа Трамп назовет кандидата на пост представителя в ООН в ближайшие недели 09 окт, 23:15, Политика Глава КС предложил политическую и правовую реформы. Главное 09 окт, 23:07, Политика Врачи запретили Макгрегору участвовать в боях ближайший месяц 09 окт, 22:45, Спорт Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы полосы при посадке в Якутске 09 окт, 22:44, Общество СМИ узнали о возможности пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина 09 окт, 22:39, Общество
Эксперты обратили внимание на «аномальные» показатели импорта в Россию
Экономика, 05:47
0
Эксперты обратили внимание на «аномальные» показатели импорта в Россию
Центробанк отчитался о падении импорта в III квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», замечают, что импорт снизился и в квартальном выражении и называют ситуацию аномальной
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Падение импорта товаров, о котором накануне отчитался Центробанк, является аномальным. К такому выводу пришли опрошенные газетой «Ведомости» эксперты. В минувший вторник, регулятор сообщил, что импорт товаров за III квартал сократился до $63 млрд с $63,8 млрд за тот же период годом ранее.

В частности, Олег Солнцев из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обращает внимание, что импорт сильно подвержен сезонности и во втором полугодии он обычно начинает расти ускоренными темпами. Однако, замечает он, импорт упал в годовом выражении и к предыдущему кварталу, и называет такую ситуацию аномальной.

Эксперт заметил, что подобная ситуация, при которой импорт в III квартале снижался в квартальном выражении, наблюдалась в последний раз в 2014 году — в разгар кризиса. Если это не ошибки статистики, рынки «не принимают» импортные товары, предупреждает он.

На необычность ситуации обращает внимание и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В беседе с изданием она заметила, что на фоне роста экономики традиционно должен расти и импорт. По ее мнению, падение импорта может предвещать замедление конечного спроса, о чем говорит и слабая динамика запасов предприятий во II квартале. Другой причиной, по ее словам, может быть падение импорта инвестиционных товаров из-за завершения крупных государственных строек, например Крымского моста.

С предыдущими экспертами соглашается и третий собеседник «Ведомостей» — директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. По его словам, исторически падение импорта наблюдалось в периоды кризисов, когда девальвировался рубль и падал спрос. Так было с IV квартала 2013 года по II квартал 2016-го, а до этого — в 2009 году, напоминает он. Впервые в новейшей истории импорт снижался, а экспорт бурно рос. Это следствие задавленного внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского, считает эксперт.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: импорт , Центробанк
Главное
Появились фото и видео с попавшим в ЧП самолетом SSJ-100 в Якутске Общество
Материалы по теме
Импорт в Россию сократился в сентябре впервые за два года Экономика
Минпромторг предложил расширить ограничение на импорт медицинской техники Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter