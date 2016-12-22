Эксперты обратили внимание на «аномальные» показатели импорта в Россию

Центробанк отчитался о падении импорта в III квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», замечают, что импорт снизился и в квартальном выражении и называют ситуацию аномальной

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Падение импорта товаров, о котором накануне отчитался Центробанк, является аномальным. К такому выводу пришли опрошенные газетой «Ведомости» эксперты. В минувший вторник, регулятор сообщил, что импорт товаров за III квартал сократился до $63 млрд с $63,8 млрд за тот же период годом ранее.

В частности, Олег Солнцев из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обращает внимание, что импорт сильно подвержен сезонности и во втором полугодии он обычно начинает расти ускоренными темпами. Однако, замечает он, импорт упал в годовом выражении и к предыдущему кварталу, и называет такую ситуацию аномальной.

Эксперт заметил, что подобная ситуация, при которой импорт в III квартале снижался в квартальном выражении, наблюдалась в последний раз в 2014 году — в разгар кризиса. Если это не ошибки статистики, рынки «не принимают» импортные товары, предупреждает он.

На необычность ситуации обращает внимание и главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В беседе с изданием она заметила, что на фоне роста экономики традиционно должен расти и импорт. По ее мнению, падение импорта может предвещать замедление конечного спроса, о чем говорит и слабая динамика запасов предприятий во II квартале. Другой причиной, по ее словам, может быть падение импорта инвестиционных товаров из-за завершения крупных государственных строек, например Крымского моста.

С предыдущими экспертами соглашается и третий собеседник «Ведомостей» — директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. По его словам, исторически падение импорта наблюдалось в периоды кризисов, когда девальвировался рубль и падал спрос. Так было с IV квартала 2013 года по II квартал 2016-го, а до этого — в 2009 году, напоминает он. Впервые в новейшей истории импорт снижался, а экспорт бурно рос. Это следствие задавленного внутреннего спроса, как инвестиционного, так и потребительского, считает эксперт.