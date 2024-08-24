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WSJ рассказала о фирме, которая стала ключом к сделке на $20 млрд

WSJ: малоизвестная компания из США стала ключом к сделке на $20 млрд
Суд рассмотрит требование Федеральной торговой комиссии США запретить слияние крупнейших сетей супермаркетов Kroger и Albertsons на $20 млрд, пишет WSJ. Малоизвестный дистрибьютор C&S может стать ключом к этой сделке
Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС
Фото: Caroline Brehman / EPA / ТАСС

Малоизвестный дистрибьютор продуктов питания C&S Wholesale Grocers может сыграть ключевую роль в сделке по слиянию двух крупнейших американских сетей супермаркетов Kroger и Albertsons на $20 млрд, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в понедельник, 26 августа, суд может рассмотреть иск Федеральной торговой комиссии США (FTC) с требованием о блокировке слияния Kroger и Albertsons, которое, по мнению антимонопольного ведомства, может привести к росту цен на продукты питания. Чтобы завершить сделку, конкуренты договорились продать 579 своих магазинов «тесно связанному с ними» дистрибьютору C&S и убедить судью, что конкуренция на рынке сохранится. Разбирательство может продлиться около трех недель, отмечает WSJ.

C&S Wholesale Grocers была основана в 1918 году в городе Кин (штат Нью-Гемпшир). Она занимается поставками продуктов питания в супермаркеты, сетевые магазины и государственные учреждения. В 2023 году C&S с выручкой $34,65 млрд заняла восьмую строчку в рейтинге Forbes крупнейших частных компаний США. Она обслуживает более 7,5 тыс. клиентов и поставляет свыше 100 тыс. разных товаров. Численность сотрудников C&S составляет 15 тыс.

Компании Kroger и Albertsons в общей сложности имеют около 5 тыс. супермаркетов в США.

Руководство C&S говорит о готовности присоединиться к управлению большим количеством супермаркетов. По данным издания, в случае покупки активов Kroger и Albertsons число ее магазинов увеличится до 744. Сумма этой сделки составит порядка $3 млрд. В FTC считают, что компания не сможет компенсировать ущерб от утраченной конкуренции, если Kroger поглотит Albertsons. В ведомстве также заявили о плохой репутации C&S, которая за последние 20 лет «приобрела сотни магазинов и в итоге многие из них продала или закрыла».

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Бизнес
Фото:Julie Denesha / Getty Images

Kroger и Albertsons заявили, что их сделка с C&S лучше, чем предыдущий опыт продажи продуктовых магазинов. В 2015 году FTC одобрила покупку Albertsons сети супермаркетов Safeway за $9,4 млрд при условии, что компания продаст 168 магазинов малоизвестной Haggen. Спустя год эта компания обанкротилась, и Albertsons была вынуждена выкупать свои бывшие магазины.

Как отмечает WSJ, суд может блокировать слияние Kroger и Albertsons, если сочтет, что сделка существенно снизит конкуренцию. FTC будет настаивать на вынесении предварительного запрета, в случае которого, как правило, большинство компаний отказываются от слияния.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
сделка США антимонопольное расследование суд супермаркеты
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