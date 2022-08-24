Акционеры британской Amur Minerals одобрили продажу российского актива

Акционеры Amur Minerals со второй попытки одобрили продажу никелево-медного месторождения в Амурской области. Покупатель — бизнесмен Владислав Свиблов, владеющий третьим крупнейшим золотодобытчиком в России Highland Gold

Медная руда в руках рабочего (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Акционеры британской Amur Minerals одобрили продажу никелево-полиметаллического месторождения Кун-Манье в Амурской области — Владиславу Свиблову. Бизнесмен, владеющий третьим крупнейшим золотодобытчиком в России Highland Gold, предложил купить актив за $35 млн. Об этом говорится в сообщении британской компании, поступившем в РБК.

В мае сделка уже выносилась на одобрение акционеров Amur Minerals, но тогда ее отклонили. Изначально Свиблов был готов купить Кун-Манье за $105 млн, из которых только $15 млн выплачивалось сразу, остальное — траншами до 2037 года. Акционерам Amur Minerals тогда не понравилось, что платежи будут растянуты на 15 лет: не было гарантии, что все они поступят, а первый платеж был слишком маленьким, и не было обозначено, на что пойдут деньги от сделки, указывалось в материалах компании.

После отказа от соглашения совет директоров Amur Minerals продолжил переговоры со Свибловым, после чего были обозначены новые условия продажи — бизнесмен уменьшил сумму покупки втрое, до $35 млн, но выплатит он их сразу после заключения сделки. Затем, в течение 90 дней, компания распределит часть этой суммы между своими акционерам через специальные дивиденды.

Теперь для заключения сделки требуется одобрение российской правкомиссии по иностранным инвестициям и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). РБК направил запросы в пресс-службы правительства и ФАС.

Почему Amur Minerals решила продать Кун-Манье

Гендиректор Amur Minerals Робин Янг заявлял в начале августа, что экономические санкции и контроль за движением иностранной валюты в России в связи со специальной военной операцией на Украине отрицательно повлияли на возможность компании развивать месторождение Кун-Манье в обозримом будущем.

Кун-Манье — единственный проект Amur Minerals. Месторождение содержит запасы никеля, меди, кобальта, платины и палладия. Компания ранее оценивала капитальные затраты до начала производства на уровне $1,14 млрд.

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Amur Minerals разведывала Кун-Манье с 2004 года, но получила на него добычную лицензию только в 2015 году за 23,6 млн руб. В 2020 году компания начала рассматривать потенциальных партнеров для проекта, и в 2021 году к нему проявили интерес один западный и два российских претендента, сообщали в компании ранее. Предложение Свиблова о покупке месторождения было выбрано, так как предприниматель предложил самую высокую цену.

Структуры Свиблова уже не первый раз в ходе переговоров снижают оценку российских активов иностранных инвесторов. В середине июня Highland Gold приобрела активы канадского золотодобытчика Kinross Gold за $340 млн. Изначально обсуждалась сумма в два раза больше ($680 млн), но правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что стоимость не будет превышать $340 млн.

В 2019 году он купил Озерное полиметаллическое месторождение, после чего стал собирать портфель золоторудных активов. В 2020 году Свиблов стал владельцем Highland Gold, а в 2021 году — Trans-Siberian и «Золото Камчатки». До публичного интереса к недрам Свиблов был членом совета директоров группы ПИК.