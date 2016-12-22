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После аренды «однушки» у студента в Москве останется только 15% зарплаты
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После аренды «однушки» у студента в Москве останется только 15% зарплаты
Бизнес, 12:08
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После аренды «однушки» у студента в Москве останется только 15% зарплаты
Аналитики Avito подсчитали, в каких регионах работающим студентам выгоднее всего снимать квартиру или комнату: на первом месте Ижевск, на последних — Москва, Иркутск и Петербург
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Эксперты Avito сопоставили стоимость аренды недвижимости и уровень дохода студентов в крупнейших городах России. Согласно исследованию в первом полугодии 2018 года российский студент в среднем получал доход на уровне 23,9 тыс. руб. в месяц. При этом средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в рассматриваемых городах составила от 9,97 тыс. до 30,48 тыс. руб. в месяц.

«В России работающий студент тратит на аренду «однушки» в среднем 61% своей зарплаты, а на аренду комнаты — 39%», — подсчитали в Avito.

Самым доступным городом для студентов стал Ижевск: аренда однокомнатной квартиры в среднем обходится здесь в 9,97 тыс. руб. в месяц — это 47% от средней зарплаты, которая предлагается студентам в городе. На аренду комнаты студентам нужно будет потратить здесь 23% от зарплаты. В число доступных городов для аренды «однушки» вошли Воронеж, Челябинск, Ульяновск и Омск — в них на аренду квартиры студенту нужно не больше 51% от зарплаты.

Меньше всего работодатели готовы платить студентам в Тольятти: 17,1 тыс. руб. в месяц, что на 29% меньше среднего уровня по России. Однако из-за не очень дорогой аренды этот город вошел в тройку самых доступных для съема комнаты — четверть от дохода. Но по доступности аренды «однушек» Тольятти занял только 12-е место — з​а нее нужно будет отдать 60% зарплаты.

Самыми дорогими для студентов с точки зрения аренды жилья стали Москва, Петербург и Иркутск. В Москве работодатели готовы платить студентам 35,77 тыс. руб., то есть в 1,5 раза больше общероссийского показателя, но на аренду однокомнатной квартиры нужно отдать 85% этого дохода. При этом аренда комнаты обойдется в столице в 36% от студенческой зарплаты, подсчитали в Avito.

Как считали

Эксперты Avito проанализировали данные по 23 крупнейшим российским городам с населением выше 620 тыс. человек. Данные о средних зарплатах, предлагаемых студентам без опыта работы, представлены на основе анализа данных раздела «Работа» на Avito. Данные о средней стоимости аренды квартиры подсчитаны на основе предложений раздела «Недвижимость».

Avito — самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно Mediascope и собственным данным компании, ежемесячная аудитория Avito составляет 34,1 млн человек. В раздел «Avito Недвижимость» заходит каждый четвертый посетитель сайта (согласно данным Mediascope по городам с населением свыше 100 тыс. человек).

Автор: Надежда Федорова.
Теги: аренда квартир , Avito , студенты
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