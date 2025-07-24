Энергетики назвали «токсичным» новый механизм создания сетей

Идея строительства новых сетей за счет надбавок на оптовом рынке может привести к галопирующему росту цен, уверены в «Совете производителей электроэнергии». Создать такой механизм для финансирования новых ЛЭП предложили «Россети»

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«Совет производителей энергии» (СПЭ) считает, что строительство новых линий электропередачи необходимо осуществлять за счет имеющихся инструментов, в частности тарифного регулирования. Об этом заявил директор ассоциации Дмитрий Вологжанин на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике в среду, 23 июля.

С идеей создать новый механизм для строительства электросетей по аналогии с моделью договоров о предоставлении мощности (ДПМ) ранее выступили «Россети». Они хотят получить надбавку с оптового энергорынка, чтобы финансировать за счет нее инвестпроекты в рамках Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, так как возможности увеличения тарифа на электропередачу для этих целей ограничены. Как пояснял глава «Россетей» Андрей Рюмин, такой механизм можно использовать, когда решить проблему энергодефицита дешевле за счет возведение ЛЭП, а не строительства новой генерации. Механизм ДПМ был запущен в 2010-2018 годах для строительства новой генерации. Он предусматривает повышенные платежи за мощность с потребителей оптового энергорынка, которые выплачиваются в течение 15 лет после ввода генерации в эксплуатацию и гарантируют окупаемость вложенных инвестиций.

По задумке «Россетей», условный «ДПМ-сети» должен предполагать платежи со всего рынка — как с потребителей, так и с генерирующих компаний, «которым так же важны сети ЕНЭС», рассказал на заседании член правления, замгендиректора компании Алексей Мольский. Осуществлять платежи предлагается на авансовой основе, «чтобы не было механизма накручивания стоимости». Отбирать объекты, финансируемые по такому механизму, будет Минэнерго и «Системный оператор» по определенным критериям, а затем их будет утверждать правительственная комиссия.

Как рассказал Андрей Максимов, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго, ведомство вместе с «Россетями» просчитывают сейчас три варианта финансирования нового строительства:

обычное тарифное регулирование «с внятным контролем со стороны правительства и ФАС» и ростом тарифа ФСК для всех;

дифференциацию тарифа для прямых потребителей и сетевых компаний «с понятным разногласием, что на прямых потребителей должна приходиться хотя бы часть перекрестного субсидирования»;

предложение «Россетей», на которое само ведомство «смотрит достаточно скептически».

«Почему только оптовой [генерации], а не всей? Не очень понятно. Если уж мы идем в логику сбора за услуги по передаче генерации, нужно идти во всю генерацию разом, а не только оптовую. Она ничем не отличается от другой генерации, которая работает в энергосистеме. И понятно, что это все приведет <...> к тому, что у нас генерация попытается перекладывать это все в цену потребителям. И сделать это будет достаточно проблемно, потому что генерация разная с точки зрения контрактов на мощность», — пояснил Максимов. Поэтому, считают в Минэнерго, первый вариант является «самым внятным и понятным».

В «Совете производителей энергии», в свою очередь, согласились с позицией министерства о целесообразности использования тарифного метода финансирования нового строительства, либо перехода на его дифференциацию между потребителями. С точки зрения СПЭ, эти варианты соответствуют текущему регулированию и являются его последовательным развитием, требуя минимального изменения нормативной базы.

«Что касается предложений под закавыченным словосочетанием «ДПМ-сети», которые предусматривают платеж генераторов на развитие ЕНЭС (Единой национальной электросети. — РБК), нам эти варианты видятся токсичными <...> В любой интерпретации реализации этого механизма мы будем иметь галопирующий рост цены на ОРЭМ и, как следствие, высокие риски ухода потребителей оптового рынка на собственную генерацию, что будет токсично как для нас, генераторов, так и для сетей с точки зрения прибыли и выручки наших компаний. И как ни крути этот кубик Рубика, конечный платеж будет на потребителе», — заявил Вологжанин.

С предложением «не изобретать новый велосипед» выступил и председатель наблюдательного совета ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ) Владимир Тупикин. По его словам, конкуренция сетей и новой генерации уже заложена в такие документы, как Схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР), а создание параллельного механизма может оказаться «опасной» практикой. Кроме того, напомнил он, тарифы ЕНЭС на ближайшую пятилетку с 2025 года уже установлены по методу RAB-регулирования, то есть доходности на инвестированный капитал (система регулирования тарифов на основе возврата вложенных средств. — РБК). «Но по сути RAB — это тот же самый ДПМ», — сказал Тупикин, допустив однако необходимость дополнительной донастройки данного механизма.

В «Россетях» в свою очередь отметили ограниченные возможности работы по схеме RAB-регулирования, поскольку она предполагает использование длительного кредитования и также ограничена ростом тарифа по социальному прогнозу.

В защиту механизма «ДПМ-сети» при этом выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он назвал его «потенциально полезным» и подчеркнул, что инициативу «Росстей» «можно и нужно обсуждать». «Надо понимать, что на сегодняшний день это единственный реальный способ быстро построить линии и подстанции там, где просто нет сети, но уже есть профицит генерации по соседству. Но механизм, безусловно, должен быть действенным и необходимо, чтобы он для этого был прозрачен. Поэтому предлагается по аналогии с ДПМ реестр проектов финансировать таким образом, чтобы он был публичным, контролируемым и утверждаемым каким-то органом, допустим, правкомиссией по аналогии с генерацией. Плюс нужен четкий контроль стоимости проекта, чтобы у нас не были в результате золотые кабели. Ну, и также, целесообразно, наверное, ограничить срок действия этого механизма, например, 10 лет», — резюмировал он.