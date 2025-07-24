 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Энергетики назвали «токсичным» новый механизм создания сетей

Идея строительства новых сетей за счет надбавок на оптовом рынке может привести к галопирующему росту цен, уверены в «Совете производителей электроэнергии». Создать такой механизм для финансирования новых ЛЭП предложили «Россети»
ФСК - Россети FEES ₽0,06744 +0,24% Купить
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Совет производителей энергии» (СПЭ) считает, что строительство новых линий электропередачи необходимо осуществлять за счет имеющихся инструментов, в частности тарифного регулирования. Об этом заявил директор ассоциации Дмитрий Вологжанин на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике в среду, 23 июля.

С идеей создать новый механизм для строительства электросетей по аналогии с моделью договоров о предоставлении мощности (ДПМ) ранее выступили «Россети». Они хотят получить надбавку с оптового энергорынка, чтобы финансировать за счет нее инвестпроекты в рамках Генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, так как возможности увеличения тарифа на электропередачу для этих целей ограничены. Как пояснял глава «Россетей» Андрей Рюмин, такой механизм можно использовать, когда решить проблему энергодефицита дешевле за счет возведение ЛЭП, а не строительства новой генерации.

Механизм ДПМ был запущен в 2010-2018 годах для строительства новой генерации. Он предусматривает повышенные платежи за мощность с потребителей оптового энергорынка, которые выплачиваются в течение 15 лет после ввода генерации в эксплуатацию и гарантируют окупаемость вложенных инвестиций.

По задумке «Россетей», условный «ДПМ-сети» должен предполагать платежи со всего рынка — как с потребителей, так и с генерирующих компаний, «которым так же важны сети ЕНЭС», рассказал на заседании член правления, замгендиректора компании Алексей Мольский. Осуществлять платежи предлагается на авансовой основе, «чтобы не было механизма накручивания стоимости». Отбирать объекты, финансируемые по такому механизму, будет Минэнерго и «Системный оператор» по определенным критериям, а затем их будет утверждать правительственная комиссия.

«Россети» назвали условие своего интереса к сетевому активу «РусГидро»
Бизнес
Специалисты ПАО &laquo;Россети&raquo; осматривают энергетический коммуникационный коллектор

Как рассказал Андрей Максимов, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго, ведомство вместе с «Россетями» просчитывают сейчас три варианта финансирования нового строительства:

  • обычное тарифное регулирование «с внятным контролем со стороны правительства и ФАС» и ростом тарифа ФСК для всех;
  • дифференциацию тарифа для прямых потребителей и сетевых компаний «с понятным разногласием, что на прямых потребителей должна приходиться хотя бы часть перекрестного субсидирования»;
  • предложение «Россетей», на которое само ведомство «смотрит достаточно скептически».

«Почему только оптовой [генерации], а не всей? Не очень понятно. Если уж мы идем в логику сбора за услуги по передаче генерации, нужно идти во всю генерацию разом, а не только оптовую. Она ничем не отличается от другой генерации, которая работает в энергосистеме. И понятно, что это все приведет <...> к тому, что у нас генерация попытается перекладывать это все в цену потребителям. И сделать это будет достаточно проблемно, потому что генерация разная с точки зрения контрактов на мощность», — пояснил Максимов. Поэтому, считают в Минэнерго, первый вариант является «самым внятным и понятным».

В «Совете производителей энергии», в свою очередь, согласились с позицией министерства о целесообразности использования тарифного метода финансирования нового строительства, либо перехода на его дифференциацию между потребителями. С точки зрения СПЭ, эти варианты соответствуют текущему регулированию и являются его последовательным развитием, требуя минимального изменения нормативной базы.

«Что касается предложений под закавыченным словосочетанием «ДПМ-сети», которые предусматривают платеж генераторов на развитие ЕНЭС (Единой национальной электросети. — РБК), нам эти варианты видятся токсичными <...> В любой интерпретации реализации этого механизма мы будем иметь галопирующий рост цены на ОРЭМ и, как следствие, высокие риски ухода потребителей оптового рынка на собственную генерацию, что будет токсично как для нас, генераторов, так и для сетей с точки зрения прибыли и выручки наших компаний. И как ни крути этот кубик Рубика, конечный платеж будет на потребителе», — заявил Вологжанин.

Есть ли риск повторения энергокризиса на юге России
Подписка на РБК
Фото:Светлана Возьмилова / Global Look Press

С предложением «не изобретать новый велосипед» выступил и председатель наблюдательного совета ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ) Владимир Тупикин. По его словам, конкуренция сетей и новой генерации уже заложена в такие документы, как Схема и программа развития электроэнергетических систем России (СиПР), а создание параллельного механизма может оказаться «опасной» практикой. Кроме того, напомнил он, тарифы ЕНЭС на ближайшую пятилетку с 2025 года уже установлены по методу RAB-регулирования, то есть доходности на инвестированный капитал (система регулирования тарифов на основе возврата вложенных средств. — РБК). «Но по сути RAB — это тот же самый ДПМ», — сказал Тупикин, допустив однако необходимость дополнительной донастройки данного механизма.

В «Россетях» в свою очередь отметили ограниченные возможности работы по схеме RAB-регулирования, поскольку она предполагает использование длительного кредитования и также ограничена ростом тарифа по социальному прогнозу.

В защиту механизма «ДПМ-сети» при этом выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он назвал его «потенциально полезным» и подчеркнул, что инициативу «Росстей» «можно и нужно обсуждать». «Надо понимать, что на сегодняшний день это единственный реальный способ быстро построить линии и подстанции там, где просто нет сети, но уже есть профицит генерации по соседству. Но механизм, безусловно, должен быть действенным и необходимо, чтобы он для этого был прозрачен. Поэтому предлагается по аналогии с ДПМ реестр проектов финансировать таким образом, чтобы он был публичным, контролируемым и утверждаемым каким-то органом, допустим, правкомиссией по аналогии с генерацией. Плюс нужен четкий контроль стоимости проекта, чтобы у нас не были в результате золотые кабели. Ну, и также, целесообразно, наверное, ограничить срок действия этого механизма, например, 10 лет», — резюмировал он.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Киселева Татьяна Киселева
«Россети» электросетевой комплекс финансирование электроэнергетика
Материалы по теме
«Россети» сообщили, как шторм ломал деревья и рвал провода в Подмосковье
Общество
Власти изучат новое повышение норматива продаж бензина на бирже
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 23 июл, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 23 июл, 19:13
Депутат Колунов напомнил о переносе крайней даты оплаты услуг ЖКХ Общество, 06:45
Профсоюз предсказал появление в России 60 тыс. «лишних» учителей Общество, 06:32
Маск предупредил о тяжелом времени для Tesla из-за мер Трампа Бизнес, 06:25
Энергетики назвали «токсичным» новый механизм создания сетей Бизнес, 06:00
В Приамурье из-за грозы без света остались девять населенных пунктов Общество, 05:58
Умеров заявил, что Киев настаивает на безусловном прекращении огня Политика, 05:42
S7 оштрафовали за овербукинг Бизнес, 05:38
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Трамп заявил о завершающей стадии торговых переговоров с Китаем Политика, 05:20
В Германии предложили создать тараканов-шпионов с рюкзаками и камерами Политика, 04:45
Две компании обвинили Азербайджан в поставках загрязненной нефти Экономика, 04:33
Аэропорт Грозный возобновил работу Политика, 04:12
В зоне спецоперации погиб легкоатлет, победитель Кубка России Катунин Спорт, 04:05
FT рассказала, кто подтолкнул Трампа изменить позицию в отношении России Политика, 03:45
В Сочи в результате падения обломков дронов загорелись гаражи Политика, 03:41