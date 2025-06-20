«Россети» назвали условие своего интереса к сетевому активу «РусГидро»

Глава «Россетей» Андрей Рюмин сообщил о потенциальном интересе компании к дальневосточному сетевому активу «РусГидро». Последней необходимо выделить сети из своих региональных структур в связи с запуском рынка на Дальнем Востоке

Специалисты ПАО «Россети» осматривают энергетический коммуникационный коллектор (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

«Россети» потенциально заинтересованы в АО «ДРСК», электросетевом активе «РусГидро» на Дальнем Востоке, об этом в разговоре с журналистами сообщил глава «Россетей» Андрей Рюмин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом конкретных переговоров на эту тему сейчас нет.

«Они нам интересны, если понять, где источник финансирования этих активов, мы об этом всегда говорим», — пояснил глава «Россетей». Этот вопрос, в свою очередь, находится в ведении регионов и Министерства энергетики, а не компаний, считает Рюмин.

При этом на вопрос об интересе к компании «Якутскэнерго» Рюмин ответил, что «обсуждение было по ДРСК».

В «РусГидро» от комментариев воздержались.

С 2025 года на Дальнем Востоке запущены механизмы оптового энергорынка. Это означает, что на макрорегион теперь также распространяется запрет на одновременное владение генерацией и электросетями. В свою очередь, энергохолдинг «РусГидро», контролирующий большую часть дальневосточной электроэнергетики, еще в конце 2024 года заявил, что готов начать процесс выделения электросетей из своих региональных активов. Речь, в частности, идет о компаниях «Якутскэнерго» и Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). «Мы выделим две компании, а дальше посмотрим уже, что государство скажет — продавать или передавать другой компании, или в Росимущество или что-то еще», — говорил член правления «РусГидро» Роман Бердников. Он при этом уточнял, что активного интереса к этим компаниям у рынка пока нет.

Минэнерго начало прорабатывать возможность передачи электросетей ДРСК в собственность «Россетей». А в апреле «РусГидро» подтверждала, что ведет переговоры о передаче «Россетям» электросетевых активов на Дальнем Востоке. Однако в мае Бердников заявлял, что пока компания не видит интереса к ним со стороны «Россетей».

Главным препятствием для интереса рынка к дальневосточным сетевым активам «РусГидро» является их убыточность. Как заявлял в марте глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, активы можно будет передавать в собственность «Россетей», но не в нынешнем виде, а при наступлении финансовой устойчивости.

Губернатор Якутии Айсен Николаев в разговоре с РБК в кулуарах ПМЭФ пояснил, что, если говорить о «Якутскэнерго», то накопленный убыток компании на сегодняшний день уже оценивается в сумму порядка 17 млрд руб. Основная причина этого — тарифная недорегулированность. Поэтому, с его точки зрения, ставить вопрос о выделении компании, «которая с самого возникновения серьезно убыточная», нецелесообразно. «Вот когда мы решим глобальную проблему по «Якутскэнерго» через заключение регуляторного соглашения, через компенсацию накопленных убытков, то можно говорить», — считает он.

При этом сам регион не имеет возможности участвовать в компенсации убытков, говорит Николаев. «Как раз в рамках регуляторного соглашения, которое нам в свое время предложила заключить ФАС, с энергетиками как раз, есть подходы, которые позволяют, в том числе с участием федерального бюджета, в течение некоторого времени, до 30-го года, накопленный убыток убрать», — заключил губернатор.