«Северсталь» восстановила производство стали до докризисного уровня

«Северсталь» в первой половине 2023 года увеличила производство стали на 6%, почти достигнув докризисного уровня. В прошлом году компания прекратила продажи в ЕС из-за санкций, а теперь наращивает долю в России

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В первом полугодии 2023 года «Северсталь» увеличила производство стали и чугуна на 6%, до 5,65 млн т и 5,64 млн т соответственно, сообщила пресс-служба компании в понедельник, 24 июля. Это произошло после завершения планового ремонта доменных печей и конвертера. Производство стали во втором квартале выросло на 23%, до 2,95 млн т, чугуна — на 20%, до 2,92 млн т.

В апреле—июне 2022 года компания, наоборот, сокращала выплавку стали на 14%, до 2,4 млн т, чугуна — на 8%, до 2,23 млн т, после введения санкций против крупнейшего акционера и главы совета директоров компании Алексея Мордашова. Он попал под санкции ЕС в конце февраля, сразу после начала военной спецоперации России на Украине. Из-за этого «Северсталь» была вынуждена полностью прекратить экспорт стальной продукции в страны ЕС. Это привело к тому, что по итогам первого полугодия прошлого года компания снизила производство стали на 7%, до 5,3 млн т (производство чугуна осталось на уровне 5,5 млн т).

В июне 2022 года ограничительные меры против Мордашова и самой «Северстали» ввели и США. В конце прошлого года бизнесмен оценил потери компании из-за блокировки счетов и складов в Европе в $400 млн.





Продажи стальной продукции «Северстали» за шесть месяцев 2023 года выросли на 9%, до 5,47 млн т (в первом полугодии 2022-го было падение на 6%), основной рост пришелся тоже на второй квартал — на 19%, до 2,7 млн т. Компания увеличила долю на российском рынке, в частности за счет замещения поставок из Казахстана и с Украины, которые ранее были достаточно значительны, пояснила РБК представитель компании Анастасия Мишанина. В России растет спрос из-за импортозамещения в машиностроении и автомобилестроении, стальном строительстве, а также в других российских металлоемких отраслях, отметила она.

В 2022 году «Северсталь» сократила выплавку стали на 8%, до 10,7 млн т, а производство чугуна осталось на уровне 10,97 млн т. Продажи стальной продукции снизились на 2%, до 10,9 млн т. По итогам 2023 года компания сохраняет прогноз на уровне 11–11,5 млн т, что предполагает загрузку мощностей заводов почти на 100%, как было в предыдущие годы. «Мы говорим о восстановлении производственных мощностей, которые компания снизила в 2022 году. Сейчас мы восстановили его за счет переориентации потоков и перегруппировки рынков», — сказала Мишанина.