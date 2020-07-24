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«Коммерсантъ» переедет из офиса своего владельца на Рублевском шоссе

ИД «Коммерсантъ» ведет переговоры о переезде из офиса на Рублевском шоссе, в котором соседствует с компанией «Металлоинвест» Алишера Усманова. Редакция может снять помещение в бизнес-парке «Фактория» у метро «Савеловская»
Рублевское шоссе, дом 28
Рублевское шоссе, дом 28 (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

«Коммерсантъ» ведет переговоры о переезде в новый офис, рассказали РБК три источника в издательском доме. На этой неделе его сотрудникам объявили, что переезд может состояться осенью. Три источника в брокерских компаниях на рынке недвижимости пояснили, что медиахолдинг рассматривает для аренды помещения в бизнес-парке «Фактория» на Вятской улице у станции метро «Савеловская». По информации собеседников РБК, договор еще не подписан и переговоры продолжаются.

Руководство издательского дома действительно обсуждает возможный переезд редакции в другое здание, подтвердил гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин. По его словам, сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными площадками, одна из них действительно находится в районе «Савеловской». На вопросы о причинах переезда Желонкин не ответил.

Сейчас «Коммерсантъ» работает в здании на Рублевском шоссе, 28, которое принадлежат холдингу USM Алишера Усманова, он же является и собственником ИД. На Рублевском шоссе редакция соседствует с офисом принадлежащей USM компании «Металлоинвест». В USM отказались от комментариев.

До переезда на Рублевское шоссе редакция находилась на улице Врубеля в районе метро «Сокол». Предполагалось, что на месте здания бывшей школы, которую она занимала, построят новый комплекс, часть площадей в котором будет отдана «Коммерсанту». Но в ноябре 2019 года мэрия Москвы согласовала строительство жилья на этом участке.

Что такое ИД «Коммерсантъ»

Единственным владельцем ИД «Коммерсантъ» является Алишер Усманов. Сейчас в портфель ИД входят ежедневная газета «Коммерсантъ», еженедельник «Огонек» и радиостанция «Коммерсантъ FM».

Всероссийская аудитория одного номера газеты «Коммерсантъ» в декабре 2019-го — апреле 2020 года равнялась, по данным Mediascope, в среднем 248 тыс. жителей крупных городов старше 16 лет. Ежедневная всероссийская аудитория сайта kommersant.ru на мобильных устройствах и десктопах в апреле 2020 года превышала 1 млн человек старше 12 лет.

Выручка АО «Коммерсантъ ИД» по РСБУ в 2019 году равнялась, по информации СПАРК, 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб.

В издательском доме работают около 600 сотрудников.

В бизнес-парке «Фактория» 17 зданий общей площадью 59,6 тыс. кв. м. В основном это переоборудованные помещения шелкопрядильной фабрики «Пролетарский труд». Среди арендаторов — «МегаФон», Otto group, Qlean.

«Коммерсантъ», по информации двух источников в брокерских компаниях, может занять офисы «Рокетбанка», который арендовал в «Фактории» 5,5 тыс. кв. м. Один из брокеров уточняет, что издательский дом ищет помещение площадью 5–6 тыс. кв. м. В пресс-службе группы QIWI, которой принадлежит «Рокетбанк», отказались от комментариев.

В компании Prime Property Management, которая управляет «Факторией», заявили, что ИД «Коммерсантъ» не является арендатором бизнес-парка. Сейчас там свободно примерно 1,5 тыс. кв. м — это несколько офисных блоков разной площади в разных строениях, уточнила руководитель отдела маркетинга и анализа рынка Prime Property Management Татьяна Щербакова.

В зависимости от требуемой площади и сроков заезда помещения в бизнес-парке могут обойтись в 16–25 тыс. за 1 кв. м в год без учета налогов и эксплуатационных расходов, оценивает руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова. По мнению директора департамента офисной недвижимости Colliers International Натальи Боннели, ставка за 1 кв. м может составить 14–22 тыс. руб. в год, а эксплуатационные расходы — 4,5 тыс. руб.

Авторы: Надежда Федорова, Елизавета Ефимович
При участии: Ирина Парфентьева, Павел Казарновский
Теги: недвижимость, Коммерсантъ, Алишер Усманов, Москва
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