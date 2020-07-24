«Коммерсантъ» переедет из офиса своего владельца на Рублевском шоссе

ИД «Коммерсантъ» ведет переговоры о переезде из офиса на Рублевском шоссе, в котором соседствует с компанией «Металлоинвест» Алишера Усманова. Редакция может снять помещение в бизнес-парке «Фактория» у метро «Савеловская»

Рублевское шоссе, дом 28 (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

«Коммерсантъ» ведет переговоры о переезде в новый офис, рассказали РБК три источника в издательском доме. На этой неделе его сотрудникам объявили, что переезд может состояться осенью. Три источника в брокерских компаниях на рынке недвижимости пояснили, что медиахолдинг рассматривает для аренды помещения в бизнес-парке «Фактория» на Вятской улице у станции метро «Савеловская». По информации собеседников РБК, договор еще не подписан и переговоры продолжаются.

Руководство издательского дома действительно обсуждает возможный переезд редакции в другое здание, подтвердил гендиректор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин. По его словам, сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными площадками, одна из них действительно находится в районе «Савеловской». На вопросы о причинах переезда Желонкин не ответил.

Сейчас «Коммерсантъ» работает в здании на Рублевском шоссе, 28, которое принадлежат холдингу USM Алишера Усманова, он же является и собственником ИД. На Рублевском шоссе редакция соседствует с офисом принадлежащей USM компании «Металлоинвест». В USM отказались от комментариев.

До переезда на Рублевское шоссе редакция находилась на улице Врубеля в районе метро «Сокол». Предполагалось, что на месте здания бывшей школы, которую она занимала, построят новый комплекс, часть площадей в котором будет отдана «Коммерсанту». Но в ноябре 2019 года мэрия Москвы согласовала строительство жилья на этом участке.