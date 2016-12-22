Продажи безалкогольного пива выросли более чем на 60% во время ЧМ

По итогам чемпионата мира по футболу в России продажи безалкогольного пива выросли на 65%, а обычного — только на 14%. Потребитель в России распробовал безалкогольное пиво, и рост его продаж продолжится, говорят эксперты

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

ЧМ-2018 оказал большое влияние на продажи пива и сигарет в России, следует из исследования, проведенного компанией Nielsen. Материалы исследования предоставлены в распоряжение РБК.

В 11 городах страны, где проводились матчи ЧМ-2018, в июне продажи пива увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в первом полугодии 2018 года продажи пива в России выросли на 8% по сравнению со снижением на 6% в прошлом году.

Продажи сигарет также испытали влияние мундиаля. Так, в 11 городах продажи сигарет выросли на 1% по сравнению с июнем 2017 года. При этом розничные продажи сигарет по всей России в первом полугодии 2018 года все равно снизились на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Nielsen, сильнее всего спрос на сигареты во время ЧМ вырос в Сочи (14%) и Ростове-на-Дону (7%).​

Продажи пива в 11 городах мундиаля, так же как и продажи сигарет, испытали еще больший эффект от проведения ЧМ-2018 по сравнению со среднероссийскими данными. Наибольшее увеличение продаж пива среди 11 городов во время ЧМ-2018 отмечалось в Сочи (39%), Волгограде (31%), Калининграде (30%) и Казани (27%). Больше всего от этого выиграли марки пива Bud, Heineken и Zatecky Gus. Среди сигарет наибольший прирост продаж показали Philip Morris, Bond Street и P&S.

Особо в исследовании отмечается рост спроса на безалкогольное пиво. По сравнению с июнем 2017 года его продажи выросли на 65%. Тем самым безалкогольному пиву удалось обогнать по объемам продаж слабоалкогольное пиво (крепостью до 3,9%).

Еще одним товаром, испытавшим на себе эффект ЧМ, стали чипсы. В среднем по 11 городам ЧМ-2018 их продажи по сравнению с маем выросли на 8,9%. Так же как и в случае с пивом, в наибольшей степени продажи чипсов выросли в Сочи — на 31,7%.

«Благодаря проведению в России ЧМ-2018, росту реальных доходов в первом полугодии, низким ценам в каналах современной торговли, куда перетекает потребительский спрос, и эффекту низкой базы из-за холодного лета 2017 года рынок пива в России по итогам 2018 года, по прогнозам Nielsen, может вырасти на 3,2% по сравнению с падением на 4,2% по итогам 2017-го», — приходят к выводу аналитики компании.

Президент Союза российских пивоваров Андрей Губка подтвердил РБК, что чемпионат мира по футболу положительно сказался на продажах пива. «Мы наблюдаем стабилизацию рынка, и она стала возможной благодаря трем факторам. Первое — это неповышение акцизов в 2018 году; второе, безусловно, чемпионат мира. Он добавил позитива, продажи в июне и июле были хорошими. Третье — это погодные условия: в этом году лето больше радует, чем в прошлом. Прогнозы на конец года я бы не стал [делать], потому что различные «новеллы» законодательства вроде акцизных марок, специального учета и т.п. продолжают нас беспокоить. Если что-то из этого произойдет, плюса рынку это не даст», — утверждает Губка.

По его словам, тенденция «хороших продаж безалкогольного пива продолжится». «Производители уделяют много внимания сейчас этому сегменту, выпускаются новые марки, растет дистрибуция. Российский потребитель распробовал это пиво», — уверен он.

Nielsen проводит аудит розничных продаж в торговых точках разного формата в городах России и поселках городского типа с населением свыше 10 тыс. человек. Специально для чемпионата мира 2018 года Nielsen запустил ретейл-аудит отдельно в 11 городах проведения матчей.