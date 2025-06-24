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Чемезов призвал «разбить» тезис о «стране-бензоколонке»

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Эксклюзивы РБК
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предложил «разбить» тезис о России как «стране-бензоколонке» о сильную и независимую экономику, не реагирующую на внешние факторы. При этом такое обозначение служит «хорошим стимулом»
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов призвал «разбить» тезис американских политиков о России как «стране-бензоколонке» о «сильную, развитую экономику», основанную на современном, технически оснащенном производстве, и «максимально независимую» от внешних факторов и игроков. Об этом он заявил в колонке для РБК.

«Это пренебрежение сколь отражает степень ненависти к России, столь же является хорошим стимулом», — также отметил Чемезов.

Впервые страной-бензоколонкой Россию назвал сенатор-республиканец Джон Маккейн после начала конфликта на Украине в 2014 году. «Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной», — сказал он тогда в интервью телеканалу CNN. В интервью РБК в 2015 году Маккейн заявил, что администрация Барака Обамы, на тот момент президента США, который также позднее прибегал к этому тезису, слишком компромиссно настроена по отношению к России.

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По мнению Чемезова, уход от экспорта сырья и низких переделов, ресурсно обеспечивающих развитие других стран, и создание собственных товаров с высокой добавленной стоимостью — это «целевой образ» будущей экономики России. «Такой подход не означает замыкания в рамках страны. Напротив, необходимо, чтобы наша продукция высокого передела вышла на мировой рынок и заняла свою нишу. Такая практика есть у нашей корпорации, например в сфере вооружения, авиационной техники, искусственного интеллекта, некоторых видов медицинской продукции», — резюмировал он.

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