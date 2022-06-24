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Бизнес ,  
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Сырки «Б.Ю. Александров» сменили название

Теперь они будут продаваться под брендом «А, Ростагрокомплекс». По словам главы «Ростагрокомплекса» Бориса Еремеева, ребрендинг связан с разногласиями наследницей торговых марок «Б.Ю. Александров»
Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости
Фото: Дмитрий Паршин / РИА Новости

Глазированные сырки «Б.Ю. Александров» будут продаваться под новым брендом — «А, Ростагрокомплекс», сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к Екатерине Александровой, — дочери умершего в ноябре 2020 года основателя бренда Бориса Александрова.

Генеральный директор «Ростагрокомплекса» Борис Еремеев уточнил РБК, что ребрендинг связан с «разногласиями» с Екатериной Александровой — наследницей торговых марок «Б.Ю. Александров» — по поводу их использования. «Все линейки продукции переименованы, товары уже отгружаются в торговые сети», — сказал он.

Как пишет Forbes, владельцем основных товарных знаков был сам Александров. Но незадолго до смерти он передал их своей дочери Екатерине. Та, в свою очередь, подала иски к «Ростагрокомплексу» и другим компаниям, использовавшим бренд с ее фамилией, с требованием возместить ей убытки в размере 1,49 млрд руб., изъять из оборота и уничтожить все товары, этикетки и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков «Б.Ю. Александров». Лицензионное соглашение на использование бренда разорвано.

Человек-бренд: как Б.Ю. Александров построил империю на сырках
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Компания «Ростагрокомплекс» — основное операционное юрлицо завода, выпускающего в том числе сырки, — анонсировала на 26 июня начало продаж сырков под новой торговой маркой, пишет издание. В пресс-службах «Магнита» и «Яндекс.Лавки» Forbes рассказали, что завод уже начал отгрузку сырков под брендом «А, Ростагрокомплекс». Они уже есть в продаже в онлайн-магазинах «Утконос» и OZON. Логотип продукции поменялся и на сайте компании.

Из досудебной претензии Александровой на 147,7 млн (есть в распоряжении Forbes) следует, что после смерти отца она заключила с производителем сырков три лицензионных договора, которые разрешали «Ростагрокомплексу» пользоваться товарными знаками «Б.Ю. Александров Gourmet», «Б.Ю. Александров» и «Б.Ю. Александров Mini Biscuini». За использование бренда «Б.Ю. Александров Gourmet» «Ростагрокомплекс» должен был выплачивать Александровой 10% от выручки без учета НДС с 17 ноября 2020 года, за два других — по 4% без учета НДС с 25 января 2021 года, следует из претензии.

Однако по состоянию на 31 декабря 2021 года компания нарушила взятые на себя обязательства, говорится в претензии. При этом завод продолжил производить сырки под этими торговыми марками.

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В январе 2022 года дочь Александрова расторгла лицензионные соглашения с «Ростагрокомплексом». Однако компания продолжила «незаконно использовать исключительные права на товарные знаки» и выпускать продукцию под брендами «Б.Ю. Александров», говорится в другой досудебной претензии на 1,34 млрд руб.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Анна Левинская
Борис Александров бренд сырки

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
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