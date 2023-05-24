Миллиардеры из США выиграли в суде $25 млн из-за птицефабрики в России

Бизнесмены братья Рубены дали в долг $25 млн инвестору с российскими корнями Эллиоту Данилоффу на птицеводческий бизнес. Данилофф деньги не вернул, но суд в Нью-Йорке постановил, что он должен это сделать

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Американские братья-миллиардеры Дэвид и Саймон Рубен (состояние, по версии Forbes, $6,7 млрд) в нью-йоркском суде выиграли дело против инвестора Эллиота Данилоффа, который взял у них $25 млн на инвестирование в птицефабрику в России и не вернул, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что Рубены в 1990-х заработали состояние на продаже металлов в Россию, Forbes отмечает, что речь идет о компании Transworld, торговавшей алюминием.

Когда Дэвиду Рубену предложили инвестировать в птицеводческий и зерновой бизнес United Meat Group (Объединенная мясная группа) Данилоффа, он сначала отказывался, поскольку решил больше не вкладывать деньги в бизнес в России. Однако затем он все же согласился вложить $25 млн, влияние на него оказал давний деловой партнер Аркадий Оркин.

Данилофф не вернул долг, братья обратились в суд. Стороны по-разному описывали, каким образом были выданы деньги. Данилофф утверждал, что это была инвестиция в фонд без гарантий возврата; Рубены настаивали, что это была ссуда, замаскированная под вложение в фонд, чтобы Данилофф получил больше денег в банках. В судебном решении говорится, что контракта между сторонами подписано не было, часто у Рубенов в России «деловые соглашения были заключены и соблюдены на основе доверия и уверенности, основанных на узах семьи и дружбы», а не в форме документов.

Суд встал на сторону Рубенов, Данилофф должен выплатить им $18,5 млн. $6,5 млн он вернул ранее в 2015 и 2016 годах. Он также должен погасить задолженность по процентам.

Forbes пишет, что имя Данилоффа при рождении — Илья Данилов, он уроженец Нальчика. После школы он уехал в США и учился в Нью-Йорке, там же начал карьеру финансиста, а в начале 2000-х вернулся в Россию, чтобы заниматься бизнесом.

Незадолго до кризиса 2008 года он приобрел долю в свиноводческом комплексе «АПК Максимовский» в Башкирии, в 2011-м он создал Synergy Hybrid Fund для инвестиций в башкирские сельхозпредприятия. «Коммерсантъ» пишет, что этот фонд владеет компанией «Объединенная мясная группа» в которую входили «Башкирский бройлер», Башкирская зерновая компания и «Хлебная база № 67». Эта группа, по данным «РБК Компаний», была зарегистрирована в 2009 году и в прошлом году действовала.