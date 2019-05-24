Владелец UFC решил провести IPO

В 2018 году холдинг получил чистую прибыль в размере более $230 млн после убытка в $173 млн годом ранее

Endeavor Group Holdings Inc, владелец проводящей бои по смешанным единоборствам организации UFC, подала заявку на публичное размещение (Initial Public Offering, IPO) своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные Комисcии по ценным бумагам и биржам США.

Количество акций и их ожидаемая цена пока не определены. В письме гендиректора холдинга Ари Эмануэля указывается, что, будучи публичной, компания сможет открыть новые возможности для своих подразделений.

Источники The Wall Street Journal указали, что холдинг рассчитывает на акционерный капитал в $10 млрд.

Основным источником прибыли холдинга являются развлекательные и спортивные подразделения Endeavor. Холдинг, помимо UFC, владеет конкурсом «Мисс Вселенная», агентством по организации гастролей WME и модельным агентством IMG. Через свое подразделение Endeavor Content компания участвовала в финансировании более 100 фильмов, включая ленту La La Land.