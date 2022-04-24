Nikkei узнала о планах Nissan перестать производить автомобили Datsun

По данным издания, решение связно с падением продаж в прошедшем году примерно на 90% по сравнению с 2016-м. Nissan возродила этот бренд автомобилей для развивающихся рынков в 2013 году, производство в России прекратилось в 2020-м

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Nissan перестанет производить автомобили под брендом Datsun, сообщает японская газета Nikkei Shimbun. Как отмечает издание, в последние годы продажи машин этой марки снизились. По данным японской исследовательской компании MarkLines, в 2021 году было продано всего 6,4 тыс. автомобилей Datsun, тогда как в 2016 году их число составляло почти 90 тыс.

Производство автомобилей Datsun (это название в то время носила сама компания Nissan) началось в 1931 году. В 1934 году компанию переименовали. В 1981 году она решила отказаться от использования Datsun, чтобы укреплять торговую марку Nissan, а в 1986 году производство машин Datsun прекратилось.

В 2012 году компания решила возродить марку и использовать ее на развивающихся автомобильных рынках — в России, Индонезии, Индии и ЮАР. Nissan подписала с АвтоВАЗом соглашение о производстве автомобилей под этим брендом на заводе в Тольятти. В июле 2014 года началось производство первой российской модели — седана Datsun on-DO, созданного на основе автомобиля Lada Granta. Вторая модель для России — хетчбэк Datsun mi-DO на базе Lada Kalina. Произведенные в России машины стали экспортировать в Казахстан, Белоруссию, а затем и в Ливан.

Летом 2020 года Nissan решила прекратить производство Datsun в России. В декабре того же года в стране был собран последний автомобиль этой марки.

После этого бренд ушел из Индонезии. В апреле 2022 года Nissan объявила о прекращении использования бренда Datsun в Индии. Таким образом, к настоящему времени ЮАР осталась единственной страной, где Datsun все еще выпускают.

О планах компании полностью отказаться от бренда СМИ писали еще в 2019 году.